【消委會】逾8成防曬未達其標示效能　4款SPF值不足15

▲ 消委會測試30款日常防曬產品，究竟哪幾款總評分獲得最高5分？（陳永康攝）

消委會測試30款日常防曬產品，發現83%未能達到其標示的防曬效能，當中有4款的SPF值不足15，消委會警告，塗抹防曬效能不足的防曬產品進行長時間戶外活動，有可能曬黑或曬傷，甚至增加患上皮膚癌的風險。

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消委會於今年1至3月，從個人護理店、百貨公司、化妝品零售店等地方，搜集了30款適合日常面部使用的防曬產品，價錢介乎80元至550元。當中有14款標示的SPF系數為30至50，屬高度保護的防曬產品，另有16款標示的SPF系數為50+，屬極高度保護的防曬產品。

測試結果顯示，14款標示SPF30至50產品中，售價第二低的「Nivea」冰感防曬乳液量SPF值達64.6，高於其標示的50，總評分獲得最高5分，售價僅85元。「Chanel」UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution更高達65.9，高於其標示的50，同樣總評分獲得5分。不過，有8款樣本量得的SPF值低於產品標示值。

16款標示為SPF50+產品中，只有一款完全符合歐盟要求，為「Bioderma」高效輕爽防曬乳液，SPF值達87.2，亦是所有樣本中最高。

相反，有4款量得的SPF值不足15，包括「Bio-Essence」水感舒緩防曬保濕霜，測試量得SPF值僅11.7，與其標示的50以上相差超過4倍。「Curél」輕透清爽防曬水凝乳液，SPF值只有9.8，遠低於其標示的30，相差2倍。

總評分獲得最高5分的防曬產品 :

Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollutio

Nivea 冰感防曬乳液 SPF50

Seba Med Multi protect sun lotion

Vichy 清爽保濕防曬日霜

Bioderma 高效輕爽防曬乳液SPF 50+

Cancer Council AU Sensitive Sunscreen SPF 50+

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責任編輯：朱悅瀅