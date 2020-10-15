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【阿里巴巴】淘寶撤出台灣　今起暫停下單　淘寶台灣8月被認定為陸資遭罰款

環球政經 12:57 2020/10/15

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經營淘寶台灣的克雷達公司今日發聲明，將於今年12月31日晚間23時59分後，停止在台灣營運，旗下經營的淘寶台灣今天上午11時起關閉平台下單等功能。台灣的經濟部投審會在今年8月底，認定淘寶台灣為陸資，罰款41萬元新台幣（約11萬港元）。

克雷達發布聲明表示，經慎重、諸多評估後，考量市場環境仍存在許多不確定因素，忍痛決議於今年12月31日23時59分正式停止克雷達在台灣的營運。聲明指出，克雷達所經營的淘寶台灣平台自今天上午11時起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能，並全力協助賣方盡速履行已成立的交易訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。

淘寶台灣在網站公布營運調整。

台灣的經濟部投審會在今年8月底表示，儘管陸資電商阿里巴巴（09988）藉由英商克雷達間接持有淘寶台灣，且持股比例低於30%，不過，調查發現阿里巴巴可實質控制克雷達，且涉及資安風險，認定為陸資，罰41萬元新台幣（約11萬港元），限半年內撤資或改正。

 

 

 

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淘寶 台灣 阿里巴巴 經濟 阿里巴巴－SW（09988）

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