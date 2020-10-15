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【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發

環球政治 12:59 2020/10/15

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【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發

美國大選11月3日舉行，有美國媒體報道指，民主黨總統候選人拜登的兒子，在拜登在任美國副總統期間涉嫌利用其身份，而受到烏克蘭企業的優待。Facebook及Twitter隨即限制用戶轉發該報道，指該報道違反平台政策，此事惹美國總統特朗普（Donald Trump）震怒。

《紐約郵報》（New York Post）報道聲稱，獲得拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）電腦硬碟資料，顯示亨特曾將烏克蘭天然氣公司Burisma的高層，介紹予當時仍是美國副總統的拜登，亨特其後在Burisma任職董事。

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在報道被刊登後，拜登競選團隊回應指，《紐約郵報》未曾有就此事詢問過該團隊，又指經翻查拜登的行程表後，證實拜登未曾與該人士會面。

Facebook及Twitter隨即限制用戶轉貼該新聞連結。Facebook指，在核實該新聞的真實性的期間，會減少該新聞在該平台上的轉發。

Twitter則指，由於該報道違反平台有關私隱及針對黑客材料政策，政策列明禁止用戶轉發被盜取的個人資訊，或者令人受到人身傷害及危險的資訊。

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不過，Twitter其後轉變態度，行政總裁多爾西（Jack Dorsey）指，公司就限制轉發此新聞一事在溝通上做得不好，形容在未有解釋公司決定前，就限制此新聞的做法是「不能接受」（unacceptable）。

責任編輯：林嘉莉

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