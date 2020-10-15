▲ 【歐洲第二波疫情】德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰

歐洲第二波疫情惡化，法國、德國、意大利等國的新冠肺炎病例急升。法國多個主要城市實施宵禁，包括巴黎；德國16個州同意實施宵禁，酒吧和食肆須縮短營業時間；意大利確診創爆疫以來高峰，政府專家預計，11月的單日確診可倍升至1.6萬人。

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法國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三（14日）黃金時段透過電視宣布，多個主要城市實施宵禁，民眾晚上9時至清晨6時須留在家中，周六（17日）起生效，維持4周。

9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。馬克龍續稱，國內疫情令人擔憂，但強調情況並未失控。

法國周三新增近2.3萬宗確診，全國的深切治療病床使用率已達32%，衛生部門在馬克龍發表演說前，已重啟緊急狀態。馬克龍指，目標是將每日確診人數減至3000至5000，警告疫情會持續至下個夏季，民眾需學習與病毒共存。

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德國

德國總理默克爾（Angela Merkel）與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁，酒吧及食肆晚上11時後被迫關閉。首都柏林已經實施宵禁措施，為當地70年來首次強制酒吧關閉。

同時，當局亦會收緊限制措施，目標是將7日平均感染人數由10萬人中的50人，降至10萬人中的35人。

德國周三新增超過6000人確診，創4月3日以來的新高。

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意大利

意大利在周三再多7300多宗，創爆疫以來高峰；3月21日有6557人確診。政府專家警告，到了11月，每日新增確診可能會超過1.6萬宗。

醫生工會負責人巴勒莫（Carlo Palermo）亦發警告，指如果日增確診達到「法國水平」，醫院最多只捱到2個月。

自暑假完結後，意大利確診急增，很多專家歸咎於公共交通工具過於擠擁。當局上周開始實施口罩令，建議民眾在室內佩戴口罩；實施6人限聚令；食肆和酒吧須在午夜關閉。

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▲ 意大利在周三（14日）再多7300多宗，創爆疫以來高峰。

責任編輯：鄧燕君