  • 28°C
香港時間 : 20201015日 (四) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲第二波疫情】德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰

環球社會熱點 12:26 2020/10/15

分享：

【歐洲第二波疫情】德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰

歐洲第二波疫情惡化，法國、德國、意大利等國的新冠肺炎病例急升。法國多個主要城市實施宵禁，包括巴黎；德國16個州同意實施宵禁，酒吧和食肆須縮短營業時間；意大利確診創爆疫以來高峰，政府專家預計，11月的單日確診可倍升至1.6萬人。

英國新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示【下一頁】

英國攝影師協會得獎作品 捕捉醫護前線日常（多圖）【下一頁】

  • 法國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三（14日）黃金時段透過電視宣布，多個主要城市實施宵禁，民眾晚上9時至清晨6時須留在家中，周六（17日）起生效，維持4周。

9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。馬克龍續稱，國內疫情令人擔憂，但強調情況並未失控。

法國周三新增近2.3萬宗確診，全國的深切治療病床使用率已達32%，衛生部門在馬克龍發表演說前，已重啟緊急狀態。馬克龍指，目標是將每日確診人數減至3000至5000，警告疫情會持續至下個夏季，民眾需學習與病毒共存。

特朗普14歲幼子巴倫一度確診 無病徵已痊癒（多圖）【下一頁】

  • 德國

德國總理默克爾（Angela Merkel）與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁，酒吧及食肆晚上11時後被迫關閉。首都柏林已經實施宵禁措施，為當地70年來首次強制酒吧關閉。

同時，當局亦會收緊限制措施，目標是將7日平均感染人數由10萬人中的50人，降至10萬人中的35人。

德國周三新增超過6000人確診，創4月3日以來的新高。

英國利物浦最高警示 新《蝙蝠俠》電影卻繼續拍【下一頁】

  • 意大利

意大利在周三再多7300多宗，創爆疫以來高峰；3月21日有6557人確診。政府專家警告，到了11月，每日新增確診可能會超過1.6萬宗。

醫生工會負責人巴勒莫（Carlo Palermo）亦發警告，指如果日增確診達到「法國水平」，醫院最多只捱到2個月。

自暑假完結後，意大利確診急增，很多專家歸咎於公共交通工具過於擠擁。當局上周開始實施口罩令，建議民眾在室內佩戴口罩；實施6人限聚令；食肆和酒吧須在午夜關閉。

俄羅斯確診及死亡再破頂 俄方拒絕外界質疑疫苗【下一頁】

意大利在周三（14日）再多7300多宗，創爆疫以來高峰。

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【英國疫情】新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示
今日
【英國疫情】新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示
英國政府廣告籲芭蕾舞員轉投IT 網民惡搞高官回敬（多圖）
今日
英國政府廣告籲芭蕾舞員轉投IT 網民惡搞高官回敬（多圖）
【特朗普確診】14歲幼子巴倫一度確診 無病徵已痊癒（多圖）
今日
【特朗普確診】14歲幼子巴倫一度確診 無病徵已痊癒（多圖）
【南韓疫情】療養醫院集體感染 中秋親友聚會群組擴大
2020/10/14
【南韓疫情】療養醫院集體感染 中秋親友聚會群組擴大
【歐洲第二波疫情】德國單日確診逾5000宗 默克爾擬收緊防疫
2020/10/14
【歐洲第二波疫情】德國單日確診逾5000宗 默克爾擬收緊防疫
疫情 默克爾 馬克龍 德國 法國 意大利 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【歐洲第二波疫情】英法西班牙嚴峻 相當香港日增2千宗

下一篇文章

英國政府廣告籲芭蕾舞員轉投IT 網民惡搞高官回敬（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】換不換機？iPhone 11或是不二之選（附規格比較）
【iPhone 12】換不換機？iPhone 11或是不二之選（附規格比較）
【美國大選】特朗普白人基督徒支持度下滑 仍勝拜登
【美國大選】特朗普白人基督徒支持度下滑 仍勝拜登
新型冠狀肺炎全球疫情（10月15日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月15日 時間13:00）
【宇宙奧秘】捕捉黑洞吞噬星體過程 撕成意粉狀（多圖、有片）
【宇宙奧秘】捕捉黑洞吞噬星體過程 撕成意粉狀（多圖、有片）
【新冠疫苗】強生停疫苗試驗 參與者染「未能解釋疾病」
【新冠疫苗】強生停疫苗試驗 參與者染「未能解釋疾病」
【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊
【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊