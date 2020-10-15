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【慳錢有方】點買iPhone 12有折？　PayMe推獨家優惠吸客（附優惠碼）

商業 13:00 2020/10/15

分享：

PayMe與其他商戶包括Trip.com、Sa Sa O2O網店，推出獨家優惠。

Apple昨日設有線上發布會，介紹iPhone 12系列。網站Price.com.hk除了可比較不同店舖銷售的價錢外，部份設有預購服務，加上滙豐旗下電子錢包PayMe推出的獨家優惠，於10月19日至30日期間，輸入優惠碼「PAYME100」，消費滿700元再減100元。不過，在非官方網站預購始終有風險，下單須謹慎。

【好想去旅行】疫情留港消費有咩做？　帝京酒店推假日下午茶自助餐

【消費優惠】新地六大商場推優惠　最高可獲50%消費回贈

PayMe獨家優惠　食買玩都有折
除此之外，PayMe還與其他商戶，包括Trip.com、Sa Sa O2O網店、Now E、Blend & Grind以及聖安娜餅屋等，推出獨家優惠。消費者想購買酒店的Staycation或其他消費，只要輸入優惠碼都有折扣。

優惠詳情：
1. Trip.com：輸入優惠碼「PAYME」，預訂酒店即享7%（稅後價格）折扣
2. Now E：以PayMe支付即獲75折優惠
3. Blend & Grind：以PayMe支付，消費滿30元或以上即減5元
4. 聖安娜餅屋：以PayMe支付，消費滿25元或以上即減5元
5. Sa Sa O2O網店：輸入優惠碼「PAYME1」，消費滿700元或以上即減150元

另外，PayMe還宣布推出主介面，新增Discover Timeline功能。用戶由今天起，不但可以向商戶付款和轉賬給親戚朋友，還可透過PayMe在主頁面上，點按新增的「探索」鍵，獲得消費貼士、精選優惠和推廣活動。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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