【慳錢有方】點買iPhone 12有折？　PayMe推獨家優惠吸客（附優惠碼）

▲ PayMe與其他商戶包括Trip.com、Sa Sa O2O網店，推出獨家優惠。

Apple昨日設有線上發布會，介紹iPhone 12系列。網站Price.com.hk除了可比較不同店舖銷售的價錢外，部份設有預購服務，加上滙豐旗下電子錢包PayMe推出的獨家優惠，於10月19日至30日期間，輸入優惠碼「PAYME100」，消費滿700元再減100元。不過，在非官方網站預購始終有風險，下單須謹慎。

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PayMe獨家優惠 食買玩都有折

除此之外，PayMe還與其他商戶，包括Trip.com、Sa Sa O2O網店、Now E、Blend & Grind以及聖安娜餅屋等，推出獨家優惠。消費者想購買酒店的Staycation或其他消費，只要輸入優惠碼都有折扣。

優惠詳情：

1. Trip.com：輸入優惠碼「PAYME」，預訂酒店即享7%（稅後價格）折扣

2. Now E：以PayMe支付即獲75折優惠

3. Blend & Grind：以PayMe支付，消費滿30元或以上即減5元

4. 聖安娜餅屋：以PayMe支付，消費滿25元或以上即減5元

5. Sa Sa O2O網店：輸入優惠碼「PAYME1」，消費滿700元或以上即減150元

另外，PayMe還宣布推出主介面，新增Discover Timeline功能。用戶由今天起，不但可以向商戶付款和轉賬給親戚朋友，還可透過PayMe在主頁面上，點按新增的「探索」鍵，獲得消費貼士、精選優惠和推廣活動。

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責任編輯：馬意文