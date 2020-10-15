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【新冠肺炎】疫情重挫物流業　Google：應加速提升行業應用AI知識

科技 12:32 2020/10/15

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Google今發表《智慧數碼城市 － 全城 AI》白皮書第一版，了解香港市民及企業對人工智能（AI）的認知度及應用程度，揭示物流業等行業對AI應用情況，並建議行業應提升AI知識及投資意欲，才能加速經濟復甦。

在新冠肺炎疫情期間，經濟大受打擊，各行各業都充滿挑戰和障礙。Google今發表《智慧數碼城市 － 全城 AI》白皮書第一版，了解香港市民及企業對人工智能（AI）的認知度及應用程度，揭示物流業等行業對AI應用情況，並建議行業應提升AI知識及投資意欲，才能加速經濟復甦。

【AI應用】Google智慧城市白皮書　78%受訪者：相信AI可加速經濟復甦

【人工智能】金融合規調查挑戰增　AI助防金融犯罪

報告提到，企業的AI準備度整體分數為56分（滿分100分），78％受訪企業認為AI將加速經濟復甦和提升客戶體驗；更有83%受訪企業表示，已準備好進行轉型及應用AI技術。

Google香港銷售及營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）認為，疫情後企業對數碼轉型及應用AI的態度已由「Have to（有都不錯）」變成「Must have（必須要有）」，雖然香港企業已逐步把資金投放於研發及應用AI技術上，但目前許多企業依然缺乏AI方面的專業知識，也缺乏吸引AI人才的能力，使發展步伐變得緩慢。

而作為香港四大產業之一的物流業，在疫情期間受到嚴重衝擊。但報告卻發現，目前運輸及物流業的企業AI準備度依然低於整個行業平均數56分，僅有53分。同時也有62％的運輸及物流業人士視AI為「正面的破壞者」。

Leonie坦言，要傳統行業一下子轉型並不容易，但已有62%的行內人士認為AI會為業界帶來明顯的好處，絕對不是負面想法，反映出他們能夠接受應用新科技。但她仍認為，運輸及物流業必須加緊腳步轉型以及加快AI應用，才能保持競爭力及讓經濟復甦。

應用AI預測路徑　減低裝卸搬運不必要成本

Leonie以本地初創物流公司Lalamove為例，該企應用AI進行風險管理和路徑優化，根據不同的情況評估成本、時間、品質、服務標準，根據數據庫的數據進行預測分析，提出最合理、有效的解決方案，有助降低不必要的誤差，並盡力達成客觀的決策。

此外，在新冠肺炎疫情期間，由於航班停飛，許多全球物流公司難以維持日常運營，導致送貨延等問題，衝擊顯而易見。Leonie也表示，這絕對是物流公司目前緊急、必須面對的問題。

她提及，航空公司應與物流公司加強合作，航空公司可提供相關的API、開放及共享數據予物流公司，即時更新航班資訊，以便物流公司可嵌入數據，並透過AI系統分析最佳路線及尋找最快的機位。當系統發現問題時會做即時反饋修正，為物流業者瞭解物流運行情況，並即時解決系統問題，降低物流期間不必要的成本，提高企業利潤。

【人工智能】VMware夥NVIDIA建新基礎架構　加速AI應用

記者：曾曉汶

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