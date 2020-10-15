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【iBond 2020】陸香港搶灘推「2+8厘」優惠　經App認購收益高達10厘（內附方法）

即市財經 11:57 2020/10/15

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【iBond 2020】陸香港搶灘推「2+8厘」優惠　經App認購iBond收益高達10厘

平保(02318)陸金所旗下陸香港宣布，推出「iBond Plus」超高獎賞服務，新客戶透過陸香港APP抽iBond，即享高達2+8厘收益、「7免」優惠，包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費，另外成功介紹親友開戶可額外獲200元超市現金券。

    點擊圖片放大
  •  

陸香港表示，即日起(15日)至11月4日晚上9時完成登記的新客戶，並於陸香港平台iBond認購期內經「陸香港」手機應用程式（APP）成功認購iBond，即可在香港政府2厘最低息率保證外，額外獲陸香港補貼8厘息率收益券，上限3個月。每位客戶最多2手iBond可參與此優惠，意味客戶最多可獲得約400元額外補貼收益。

據悉，「2+8厘收益」的優惠額度為2萬元，假設客戶只抽到1手iBond，而又想用盡兩萬元優惠額客，可選擇將優惠應用在其他非貨幣市場基金，如股票基金，但有關優惠只能單次使用。即若選擇應用在其他基金，認購的iBond便不能享受「2+8厘收益」優惠。

另外，活動期內，陸香港平台客戶每成功推薦一名香港地區新客，即可額外獲200元超市現金券。

券商及銀行iBond認購優惠大鬥法，詳情可看下圖

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編輯：吳敏芳

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