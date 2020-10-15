【Tesla概念股】贛鋒鋰業發盈喜 今早股價曾大升近9%

Tesla（美：TSLA）的電池供應商贛鋒鋰業 （01772） 發盈喜，預計公司第三季純利將會達1.74億元至2.09億元，按年大升4.2倍至5.2倍。今早，贛鋒鋰業曾大升近9%，報46.35，創一個月新高。及後升幅收窄，11時30報45.6元，升7.2%。



【港股追蹤】受惠國策 呢隻股兩日一度勁升逾四成 詳情請看【下一頁】

贛鋒鋰業今年首3季累計純利將達3.3億元至3.65億元，較去年同期增加0.25%至10.89%。公司解釋，主要有3大原因推動業績好轉，分別是鋰鹽產品產銷量錄得增長、電池板塊的產能「釋放」並出現銷量增長、公司所持的澳洲上市公司Pilbara Minerals（澳洲：PLS）股價反彈。



【小米1810】小米傳洽購 華為榮耀手機業務部分權益 詳情請看【下一頁】

但贛鋒鋰業提醒，雖然鋰鹽產品銷量有所增加，但其價格正按年下降，或會影響營業收入及利潤的增長。

贛鋒鋰業上月以逾9%折讓價，配售4003.7萬股新H股。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機