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【Tesla概念股】贛鋒鋰業發盈喜 今早股價曾大升近9%

股樓投資 12:11 2020/10/15

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Tesla（美：TSLA）的電池供應商贛鋒鋰業 （01772） 發盈喜，預計公司第三季純利將會達1.74億元至2.09億元，按年大升4.2倍至5.2倍。今早，贛鋒鋰業曾大升近9%，報46.35，創一個月新高。及後升幅收窄，11時30報45.6元，升7.2%。

【港股追蹤】受惠國策　呢隻股兩日一度勁升逾四成  詳情請看【下一頁

贛鋒鋰業今年首3季累計純利將達3.3億元至3.65億元，較去年同期增加0.25%至10.89%。公司解釋，主要有3大原因推動業績好轉，分別是鋰鹽產品產銷量錄得增長、電池板塊的產能「釋放」並出現銷量增長、公司所持的澳洲上市公司Pilbara Minerals（澳洲：PLS）股價反彈。

【小米1810】小米傳洽購 華為榮耀手機業務部分權益  詳情請看【下一頁

但贛鋒鋰業提醒，雖然鋰鹽產品銷量有所增加，但其價格正按年下降，或會影響營業收入及利潤的增長。

贛鋒鋰業上月以逾9%折讓價，配售4003.7萬股新H股。

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撰文 : 趙家盈

贛鋒鋰業（01772） 經濟

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