【中國股市】有內地股民今早落盤異常　疑深交所技術問題

今日（10月15日）早上9時20分開始，不少內地股民在網上反映，在券商交易系統上出現卡單現象，客戶訂單無法及時從交易所獲取回報和確認數據，「開盤後也不能成交，提交了也不能撤單」、「撤不掉，賣不掉，最後卡的賣在了早盤的最低點，這損失都不知道該找誰賠」。市傳原因是今早深交所系統回報響應速率慢，影響客戶委托交易及無法撤單。

據內地媒體報道，深交所客服中心回覆稱，已經接到投資者的電話反應，正在解決。有股民訂單可正常發出，但無法及時看到成交信息。據報道，在早上10時30分左右，交易系統已回復正常。

事件登上了微博熱搜榜，不少網友議論紛紛。有人表示因為無法出貨而由賺變蝕，亦有人質疑能否向深交所索償。

▲ 微博上有人表示由賺變蝕。

▲ 有網友表求深交所妥善回應。

▲ 微博上不少網友議論紛紛。

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