李寧系私募基金萊恩資本 傳洽購英國鞋履品牌Clarks

外電報導，私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）正在洽購英國老牌鞋履品牌Clarks的控股權。內媒報道，萊恩資本創辦人正是體育品牌李寧(02331)創辦人李寧。截至中午，李寧收報37.75元跌2.3%，早前收購堡獅龍 (00592)的李寧系非凡中國(08032)收報0.5元升1%。

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Clarks大股東Clarks家族目前持股逾八成，估值市傳達1.5億英鎊即15億元。李寧管理層在早前業績會上曾透露，已與萊恩資本合作成立私募基金，投資大約6,100萬美元即近5億元，物色海外消費及體育品牌的投資機會。

萊恩資本去年曾入股意大利球會國際米蘭31%股權，成為股東之一。除了國米，該基金亦有投資陸金所，滴滴出行和打車軟件Hailo等。

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