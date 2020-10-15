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消委會：避孕套包裝「0.01」非0.01毫米　數字無關厚度

商業 11:51 2020/10/15

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消費者委員會今日（15日）公布測試9個品牌，合共30款安全套。（陳永康攝）

企業為吸引顧客消費，拍攝廣告或設計包裝時，會配以獨特字句作招徠。消費者委員會今日（15日）公布測試9個品牌，合共30款安全套，雖然在包裝寫上「0.01」、「0.02」等，但舉例兩個包裝列明「001」的品牌，量度得出的厚度分別為0.054及0.055毫米。

消委會引述代理商回覆，從未聲稱過001與產品厚薄度有關係。消委會亦指出，大部份品牌包裝厚度標示較含糊，只是清楚標明安全套闊度。該會提出，消費者不要被包裝宣傳吸引，同時促請供應商改善產品包裝的標示。

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安全套價格差異大　穿漏、爆破容量和爆破壓力均通過
事實上，消委會指出，安全套不同物料有不同厚度，原料為橡膠者差異最大，合成物料聚氨酯則相對較薄。至於今次測試的安全套中，均通過穿漏、爆破容量和爆破壓力等測試，但平均每個安全套價格由約3.5至22元不等，相差超過5倍。

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責任編輯：馬意文

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