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【英國疫情】新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示

環球社會熱點 11:24 2020/10/15

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【英國疫情】新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示

英國疫情迅速惡化，單日新增近2萬人確診新冠肺炎。政府專家團隊同意，將大曼徹斯特的疫情警示上調至「最高」級別，意味酒吧、健身室、娛樂場所等將被迫關閉，料周四（15日）正式公布。當地官員再次表明反對，揚言會採取法律行動。

英國周三（14日）再多19,724人染疫，累計有超過65萬人確診；新增137人死亡，亦屬近日較高的水平，共有逾4.3萬人病逝。

英國大曼徹斯特料升至最高警示 市長表明反對【下一頁】

英國利物浦最高警示 新《蝙蝠俠》電影卻繼續拍【下一頁】

惟有研究發現，英國的實際死亡人數比官方數字更多，多達58,500人病故。

倫敦帝國學院（Imperial College London）發表研究報告，指英格蘭和威爾士為全球死亡率數一數二高的地區，批評政府的疫情追蹤系統不完善。兩地的癡肥和糖尿病人亦很多，可能是導致死亡率高的原因。

國民保健署（NHS）數據顯示，英格蘭周三再多4100人入院接受治療，比一周前的2900人大增；當中468人需要接受氧氣治療，也比一周前的376人多。

利物浦民眾酒吧狂歡 禁令前夕享受「最後一夜」（多圖）【下一頁】

疫情重災區大曼徹斯特，預計周四被列入「最高」警示級別。屬工黨的大曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）多次表明反對，指仍未收到政府的指示，僅從媒體口中得知此事。

伯納姆明言，如果唐寧街對該地區實施最嚴厲的限制措施，將考慮採取法律行動。他指摘唐寧街的決定「強加於人」，當局「不會屈服於壓力」。

英國死亡創4個月高 倫敦本周恐上調警報【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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