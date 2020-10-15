  • 28°C
香港時間 : 20201015日 (四) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


視頻


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


視頻


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加強科研】華為成立北京博士後工作站　夥清華北大培育人才

環球政經 11:38 2020/10/15

分享：

華為北京博士後工作站日前正式成立，華為、中國科學院、清華大學及北京大學均有代表出席儀式。華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉表示，博士後工作站的建設搭建了人才雙向流動的橋梁，華為及業界進行思想碰撞，將激發更多的創新，解決產業發展中面臨的基礎研究的問題。

據華為網站介紹，華為北京博士後工作站將促進人才在高校和企業雙向流動，給博士提供了更多的選擇機會。華為北京博士後工作站亦將助力推動產學研進一步深度融合，在科學研究方面持續產生價值。

徐文偉表示，博士後工作站是個開放的、長期的平台，搭建了技術需求和科學研究的橋梁，依托高校科學研究優勢和華為工程創新能力，結合華為世界級的課題，維持科學研究的內在動力，驅動科研創新與產業發展。博士後工作站的建設也搭建了人才雙向流動的橋梁。華為注重基礎研究和前沿探索，博士們的加入會帶來新鮮的血液，與華為及業界進行思想碰撞，激發更多的創新，解決產業發展中面臨的基礎研究的問題。推動產學研深度融合，拓寬高校與華為聯合科研的通道。

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

大學 博士 北京 華為

上一篇文章

【中國股市】有內地股民今早落盤異常　疑深交所技術問題　深交所：正在解決

下一篇文章

【港股追蹤】受惠國策　呢隻股兩日一度勁升逾四成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房