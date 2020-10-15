【加強科研】華為成立北京博士後工作站　夥清華北大培育人才

華為北京博士後工作站日前正式成立，華為、中國科學院、清華大學及北京大學均有代表出席儀式。華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉表示，博士後工作站的建設搭建了人才雙向流動的橋梁，華為及業界進行思想碰撞，將激發更多的創新，解決產業發展中面臨的基礎研究的問題。

據華為網站介紹，華為北京博士後工作站將促進人才在高校和企業雙向流動，給博士提供了更多的選擇機會。華為北京博士後工作站亦將助力推動產學研進一步深度融合，在科學研究方面持續產生價值。

徐文偉表示，博士後工作站是個開放的、長期的平台，搭建了技術需求和科學研究的橋梁，依托高校科學研究優勢和華為工程創新能力，結合華為世界級的課題，維持科學研究的內在動力，驅動科研創新與產業發展。博士後工作站的建設也搭建了人才雙向流動的橋梁。華為注重基礎研究和前沿探索，博士們的加入會帶來新鮮的血液，與華為及業界進行思想碰撞，激發更多的創新，解決產業發展中面臨的基礎研究的問題。推動產學研深度融合，拓寬高校與華為聯合科研的通道。

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