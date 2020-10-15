英國政府廣告籲芭蕾舞員轉投IT 網民惡搞高官回敬（多圖）

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國疫情嚴重，藝術表演業是最受影響的界別之一。英國政府早前刊登廣告，呼籲芭蕾舞蹈員提升自己，學習新技能，轉投資訊科技業，令舞蹈業錯愕，輿論批評政府儌慢，無心助藝術界。大批惡搞版本應運而生，英國高官成惡搞對象。

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涉事政府廣告展示一名芭蕾舞蹈員，說明文字寫着：「法蒂瑪下一份工可能是在電腦界（她只是還不知道）。重新思考，重新培訓，重新上路」（Fatima's next job could be in cyber (she just doesn't know it yet). Rethink. Reskill. Reboot）。舞蹈界處於困難時期，廣告無疑觸動社會神經，引來巨大回響。

在英國舞蹈界地位崇高的著名編舞家伯恩（Sir Matthew Bourne）似乎對廣告感難以置信，在twitter發帖文：「這肯定是個笑話？是嗎？」（This has to be a joke? Right?）

不少網民都對廣告的訊息十分不滿，指廣告傲慢（patronising），證明政府根本無心幫助藝術界渡過疫情。大批惡搞版本應運而生，英國高官成惡搞對像，如呼籲財相辛偉誠（Rishi Sunak）轉當行李搬運員及侍應等（見圖）。

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著名作家莫蘭（Caitlin Moran）諷刺指英國政府似乎「最新創立了希望與夢想摧毀部（recently created a Hopes and Dreams Crushing Department）。首相府亦出聲明指廣告的內容不恰當（not appropriate），已經移除。

數碼化、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）急忙撲火，形容廣告愚蠢（crass），並非其部門手筆，強調希望挽救藝術界職位，已投資15.7億英鎊，又稱有關宣傳運動原意是鼓勵不同界別人士考慮IT工作。

責任編輯：林建忠