英國政府廣告籲芭蕾舞員轉投IT 網民惡搞高官回敬（多圖）

新型冠狀病毒疫情肆虐,英國疫情嚴重,藝術表演業是最受影響的界別之一。英國政府早前刊登廣告,呼籲芭蕾舞蹈員提升自己,學習新技能,轉投資訊科技業,令舞蹈業錯愕,輿論批評政府儌慢,無心助藝術界。大批惡搞版本應運而生,英國高官成惡搞對象。

涉事政府廣告展示一名芭蕾舞蹈員,說明文字寫着:「法蒂瑪下一份工可能是在電腦界(她只是還不知道)。重新思考,重新培訓,重新上路」(Fatima's next job could be in cyber (she just doesn't know it yet). Rethink. Reskill. Reboot)。舞蹈界處於困難時期,廣告無疑觸動社會神經,引來巨大回響。

在英國舞蹈界地位崇高的著名編舞家伯恩(Sir Matthew Bourne)似乎對廣告感難以置信,在twitter發帖文:「這肯定是個笑話?是嗎?」(This has to be a joke? Right?)

不少網民都對廣告的訊息十分不滿,指廣告傲慢(patronising),證明政府根本無心幫助藝術界渡過疫情。大批惡搞版本應運而生,英國高官成惡搞對像,如呼籲財相辛偉誠(Rishi Sunak)轉當行李搬運員及侍應等(見圖)。

著名作家莫蘭(Caitlin Moran)諷刺指英國政府似乎「最新創立了希望與夢想摧毀部(recently created a Hopes and Dreams Crushing Department)。首相府亦出聲明指廣告的內容不恰當(not appropriate),已經移除。

數碼化、文化、媒體及體育大臣杜永敦(Oliver Dowden)急忙撲火,形容廣告愚蠢(crass),並非其部門手筆,強調希望挽救藝術界職位,已投資15.7億英鎊,又稱有關宣傳運動原意是鼓勵不同界別人士考慮IT工作。

責任編輯:林建忠