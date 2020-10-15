【港股追蹤】受惠國策　呢隻股兩日一度勁升逾四成

北京昨日起至周五舉行國際風能大會暨展覽會(CWP)，會上《風能北京宣言》提出，為達到與碳中和目標實現起步銜接的目的，在「十四五」規劃中，須為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間：保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年後，中國風電年均新增裝機容量應不低於6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。

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消息一出後，多隻風電相關股隨即熱炒。昨日狂飆22.1%的金風科技(02208)，今早一度再大升18%，高見10.88元。截至11時則造10.42元，仍大升13%，兩日一度勁升逾4成。

同類股份亦見追捧，協合新能源(00182)升3.5%；中國高速傳動(00658)升1.6%；大唐新能源(01798)則微升0.8%；中廣核新能源(01811)也彈高4.9%；龍源(00916)則升近1%。

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