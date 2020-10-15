【新股IPO】傳DayDayCook轉投來港上市 8月份完成1.56億元C輪融資

▲ 據內媒最新報道，DayDayCook將會轉投來港上市。

DayDayCook（日日煮）據報正籌備來港上市。據早前報道指，網上烹飪平台DayDayCook已聘投行準備赴美上市，當時估計集資額為6000萬至8000萬美元（約4.7億至6.2億港元）。內媒最新報道，DayDayCook將會轉投來港上市。

DayDayCook成立於2012年，於網上烹飪片段分享平台，創辦人朱嘉盈曾任職滙豐私人銀行，2014年開設DayDayCook網店，並於2015年進軍內地。據DayDayCook內地官網資料顯示，訂閱影片的粉絲人數達5500萬。

於今年8月，DayDayCook獲得2000萬美元（約1.56億港元）C輪融資。此前，DayDayCook獲阿里巴巴 （09988） 及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛的K11投資。於2016年進行約3500萬元人民幣A輪融資，同年10月獲阿里領投完成3500萬人民幣A+輪融資。於2017年，B輪融資獲K11及阿里投資1億元人民幣。

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