【特朗普確診】14歲幼子巴倫一度確診 無病徵已痊癒（多圖）

美國總統特朗普、妻子梅拉尼婭早前確診新冠肺炎,梅拉尼婭更證實,其14歲幼子巴倫亦一度確診。不過,梅拉尼婭指,巴倫幸運地是個強壯的青少年,並無出現任何病徵、已經痊癒。

梅拉尼婭撰文講述自己確診一事,稱自己已經痊癒。梅拉尼婭又提到巴倫在初次檢測呈陰性,一度令她鬆一口氣,但再檢測後,結果卻轉為陽性。

梅拉尼婭又指,「慶幸」(glad)自己與特朗普、巴倫一同確診,因三人可以互相照顧,並有更多時間相處。

特朗普(Donald Trump)在造勢大會上,亦有提及幼子巴倫(Barron Trump)的情況。特朗普指,巴倫在感染後的短時間內已痊癒,又指他不認為巴倫得知自己有感染過新冠肺炎,因他很年輕,其免疫系統很強壯。

特朗普又以巴倫作例子,指巴倫迅速痊癒是美國學校應盡快重新開放的原因。

特朗普指:

「巴倫的測試呈陽性。就像在兩秒鐘之內,巴倫現在就痊癒了。他的測試呈陰性,對吧?因為這事情發生。人們確診了,又痊癒了。讓孩子們回到學校。」

(Barron's tested positive. Within, like, two seconds it was Barron is just fine now. He's tested negative, right? Because it happens. People have it and it goes. Get the kids back to school.)