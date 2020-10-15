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【航空告急】聯合航空上季淨虧損18億美元　日均燒錢降至2500萬

即市財經 10:51 2020/10/15

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聯合航空第三季，營收按年跌78.1%至24.9億美元。

聯合航空（United Airlines，美：UAL）截至9月底止第三季，營收按年跌78.1%至24.9億元（美元，下同），遜於市場預期，雖然貨運收入升49.6%，但佔總營收66%的客運收入則跌84.3%。期內，聯合航空淨虧損為18.4億元，去年同期錄得10.2億元，每股虧損6.33元，優於市場預期。

聯合航空周二（14日）收報35.61元，升1%。

公司表示，平均每日均燒錢由第二季的4000萬元降至上季的2500萬元，經營開支亦按年大幅減少59%。

聯合航空行政總裁柯比（Scott Kirby）表示，為了在航空業遭受史上最嚴重打擊中求存，已採取多項非比尋常的措施，包括安排1.3萬名僱員暫時無薪休假，準備好等待疫情衝擊後的市場復甦。

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編輯：袁諾曦

美股 疫情 航空業 聯合航空

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