  • 27°C
香港時間 : 20201015日 (四) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


視頻


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


視頻


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

市場開始預期美國民主黨取得壓倒性勝利

即市財經 10:42 2020/10/15

分享：

市場開始預期美國民主黨取得壓倒性勝利

上星期我們分析了美股波動的原因之一是11月中旬的美國大選，及後，我們看到美股的表現不俗，沿此線索，我們對美國大選和市場作了進一步分析。

美國總統特朗普確診新冠肺炎為美國11月中旬的大選增添變數，但消息指特朗普情況理想，在短時間治療後便可以出院休養。經此一疫，似乎令民眾更為意識到特朗普政府的領導能力，使民意更為清晰。根據RealClearPolitics的數據，在全國民意調查中民主黨人拜登目前領先51.6%，而共和黨的特朗普則為42%，相差9.6%。更重要的是，拜登在所有搖擺州份也處於領先地位，尤其在賓夕法尼亞州（7.1%）﹑密歇根州（6.7%）﹑威斯康星州（5.5%）和佛羅里達州（3.7%）更是有明年的領先優勢。

除了總統選舉，參議院選舉的民調數據亦是民主黨取得壓倒性勝利。PredictIt的數據顯示，自9月以來，民主黨展現出領先優勢，而這剛好與標普500指數的反彈互相吻合。這個吻合顯示出市場逐漸預期民主黨取得壓倒性勝利對市場有利，因為這可以減少選舉爭議的可能性﹑民主黨提出的財政支出方案（約2.2萬億美元）遠多於共和黨（約1.6萬億美元）和近期對拜登增稅的擔憂有所下降有關。

雖然這預期對股市是正面的，但如我們一向分析，隨著選舉臨近，未來幾星期市場的波動將會加劇。我們建議投資者繼續利用槓鈴策略保持投資。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 分析近期股市波動根源
2020/10/08
分析近期股市波動根源
星級展望 - 撇除政策干預　債市表現仍耀目
2020/10/01
撇除政策干預　債市表現仍耀目
星級展望 - 在聯儲局新框架下更偏好高收益債
2020/09/24
在聯儲局新框架下更偏好高收益債
星級展望 - 全球美容行業看高一線
2020/09/17
全球美容行業看高一線
星級展望 - 調整是為了走更長的路
2020/09/10
調整是為了走更長的路
選舉 美國共和黨 美國民主黨 美國

上一篇文章

【航空告急】聯合航空上季淨虧損18億美元　日均燒錢降至2500萬

下一篇文章

【新股IPO】第一服務2107今截招股　孖展暫錄21.2億超購33.4倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　第三日孖展錄559億超購155倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　第三日孖展錄559億超購155倍（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【滙豐股價】中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商　滙豐跌3%後ADR再失30關
【滙豐股價】中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商　滙豐跌3%後ADR再失30關
【恒指夜期】阿里ADR低2%滙豐ADR跌穿30關　恒指夜期收市跌121點
【恒指夜期】阿里ADR低2%滙豐ADR跌穿30關　恒指夜期收市跌121點
【iPhone12】iPhone 12發布會揭曉平賣理想落空　4款新機型售價與傳聞相差多少？（附價目表）
【iPhone12】iPhone 12發布會揭曉平賣理想落空　4款新機型售價與傳聞相差多少？（附價目表）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）