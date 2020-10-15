▲ 市場開始預期美國民主黨取得壓倒性勝利

上星期我們分析了美股波動的原因之一是11月中旬的美國大選，及後，我們看到美股的表現不俗，沿此線索，我們對美國大選和市場作了進一步分析。

美國總統特朗普確診新冠肺炎為美國11月中旬的大選增添變數，但消息指特朗普情況理想，在短時間治療後便可以出院休養。經此一疫，似乎令民眾更為意識到特朗普政府的領導能力，使民意更為清晰。根據RealClearPolitics的數據，在全國民意調查中民主黨人拜登目前領先51.6%，而共和黨的特朗普則為42%，相差9.6%。更重要的是，拜登在所有搖擺州份也處於領先地位，尤其在賓夕法尼亞州（7.1%）﹑密歇根州（6.7%）﹑威斯康星州（5.5%）和佛羅里達州（3.7%）更是有明年的領先優勢。

除了總統選舉，參議院選舉的民調數據亦是民主黨取得壓倒性勝利。PredictIt的數據顯示，自9月以來，民主黨展現出領先優勢，而這剛好與標普500指數的反彈互相吻合。這個吻合顯示出市場逐漸預期民主黨取得壓倒性勝利對市場有利，因為這可以減少選舉爭議的可能性﹑民主黨提出的財政支出方案（約2.2萬億美元）遠多於共和黨（約1.6萬億美元）和近期對拜登增稅的擔憂有所下降有關。

雖然這預期對股市是正面的，但如我們一向分析，隨著選舉臨近，未來幾星期市場的波動將會加劇。我們建議投資者繼續利用槓鈴策略保持投資。