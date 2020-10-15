【AI應用】Google智慧城市白皮書　78%受訪者：相信AI可加速經濟復甦

▲ Google香港今（15日）以AI為主題發表《智慧數碼城市白皮書》，了解香港市民及企業對AI的認知度及應用程度，以及政策制定者及企業如何促進智慧數碼城市發展和人工智能的應用，探討香港如何保持競爭力。

自新冠肺炎疫情爆發，大眾的生活模式不斷轉變，重新檢視工作模式，促進更多人善用科技和人工智能（AI）等創新技術。數碼轉型及AI更成為香港尋求經濟復蘇的動力之一。Google香港今（15日）以AI為主題發表《智慧數碼城市白皮書》，了解香港市民及企業對AI的認知度及應用程度，以及政策制定者及企業如何促進智慧數碼城市發展和人工智能的應用，探討香港如何保持競爭力。

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Google是次調查共訪問千名香港市民、210間香港大企以及238間中小企，探討運輸及物流、零售、金融及技術4大領域的數碼轉型進程及障礙。Google香港銷售及營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）表示，在疫情爆發前，AI已開始滲透各種產業。疫情爆發更大幅加速AI應用，香港市民及企業對AI抱持樂觀開放的態度，並期望掌握相關知識以保持競爭力，78%受訪企業相信AI可加速經濟復甦，促使香港AI生態圈逐漸成型。

▲ Google香港銷售及營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）表示，在疫情爆發前，AI已開始滲透各種產業。疫情爆發更大幅加速AI應用，香港市民及企業對AI抱持樂觀開放的態度，相信香港AI生態圈逐漸成型。（Google資料圖片）

報告揭示，今年香港市民的AI準備度（AI Readiness Index）為50分（滿分100分），65％市民相信AI能為社會帶來正面影響及機遇，63%受訪者認為AI帶來便利。港人最常用的AI技術產品則是智能翻譯（80％）和路線智能建議（79％）。不過調查也提到，市民目前對AI依然存有一定的憂慮，包括：其數據在不知情或未經准許下被人使用（49%），以及使用相關產品及服務的費用（40%）。

報告指，建立公眾對AI的信任度至為重要，讓用戶更輕鬆地掌控個人資料及數據管理，更放心地使用AI技術支援的產品及服務。政策決策者及監管者在推動AI發展扮演重要角色，需要制定相應的監管措施以增強信心和消除商界對監管的疑慮。同時，私人企業和公營機構應㩗手加強教育及在職培訓。私人企業應充份發揮數據效益，以便作出更明智的決策，增進行業知識和培育創科人才才是長遠成功之道。

Leonie坦言，整體來說對AI發展情況是樂觀的，Google也將持續進行AI推廣的活動，提供不同相關的課程助港人更了解AI的應用，例如特別在港推出 『A 至 Z 人工智能入門指南』繁體中文版本，深入淺出地講解AI的概念、技術與運作。她也強調，市民和企業應互相提高相關意識，才能持續發展下去。

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記者：曾曉汶