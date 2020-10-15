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【宏觀中國】放水刺激不起物價　CPI增速回落至1.7%

股樓投資 10:29 2020/10/15

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儘管9月信貸數據顯示，國內流動性相當充裕，卻沒有相應地推升物價水平，9月居民消費價格指數（CPI）回落至「1字頭」，只有1.7%，為一年半最低。

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以同比計，CPI增速為1.7%，比上周回落0.7個百分點；以環比計，則上漲0.2%，但增速仍較上月減少0.2個百分點。

事實上，早有分析預期豬肉價格按年增幅回落，拖累食品價格升幅只有7.9%，較上月回落3.3個百分點，其中豬肉價格上漲25.5%，較上月回落27.1個百分點。

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更重要是，非食品價格表現依然疲軟，由上月增速0.1%轉為持平。非食品中，醫療保健同比上漲1.5%，教育文化和娛樂價格升0.7%，但是交通和通信價格跌3.6%，汽油和柴油價格分別下降15%和16.6%。

另一方面，工業品出廠價格指數（PPI）也沒多大起色，同比下降2.1%，降幅較上月擴大0.1個百分點；以環比計，PPI上漲0.1%，但升幅較上月減少0.2個百分點，主要受石油和天然氣開採業的影響回落所影響。

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記者：林衛

豬肉 中國 CPI PPI 經濟數據表現

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