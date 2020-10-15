【拜登醜聞】Twitter、Fb禁用戶分享拜登醜聞　特朗普怒批干預選舉

▲ 社交平台Twitter及Facebook阻止拜登醜聞相關的文章廣傳，並稱文章及網站違反了黑客材料政策，立刻引來特朗普競選團隊不滿。

距離美國總統大選不到一個月時間，民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）卻捲入兒子杭特（Hunter Biden）的烏克蘭貪腐案。美國紐約郵報爆出，拜登得知兒子曾以其副總統之名，以高薪擔任一間烏克蘭能源公司董事會。社交平台Twitter及Facebook隨即在平台上，決定阻止有關文章廣傳，並稱文章及網站違反了黑客材料政策，立刻引來特朗普競選團隊不滿。

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Twitter昨（14日）表示已刪除並禁止用戶繼續分享一篇由紐約郵報刊登的文章，據稱內容涉及拜登曾跟烏克蘭能源公司高管會面的消息，干擾了美國當時有效執行對烏克蘭的政策。Twitter強調，刪除該文章的做法符合其反對黑客材料的政策，即不允許用戶透過Twitter的服務直接傳播通過黑客攻擊獲得的內容，此類內容包含私人信息、可能帶來人身傷害或危險、以及商業秘密。

除Twitter外，Facebook發言人Andy Stone也表示，Facebook目前已限制了紐約郵報的相關報道，其外部團隊已為相關報道進行審查，仍需要時間進行事實審查，避免未確定的消息在平台上廣泛傳播。拜登對手特朗普隨即嚴厲批評有關行動，並指科技大公司到頭來仍然是主動干預選舉。

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責任編輯：曾曉汶