【移民海外】遭揭發計劃有漏洞　塞浦路斯煞停投資移民

數年前，歐盟成員國塞浦路斯推出「黃金護照」投資移民計劃，只要投資當地樓市，門檻為220萬歐元，便能獲得公民身分，繼而自由進出歐盟各成員國。不過，卡塔爾半島電視台以放蛇方式偵查，發現計劃被濫用。事件曝光後，塞浦路斯政府周二（13日）宣布暫停「黃金護照」計劃，於11月1日生效。

卡塔爾半島電視台派出兩名記者，偽裝成中國富商的代理人及助理，向當地官員查詢有犯罪紀錄的富商能否取得護照。按照法律規定，該名富商理應沒有申請資格，但終被告知只要投資足夠金錢，便沒問題。記者偷拍整個放蛇過程，並製成影片，涉及多名塞浦路斯高官、國會議員及律師。

事件曝光後，塞浦路斯政府周二（13日）宣布，基於「黃金護照」計劃有漏洞及被濫用，決定暫停有關計劃，並於11月1日生效。報道刊登後，歐盟委員會發言人發聲明稱「難以置信」。值得留意的是，除塞浦路斯，馬耳他和保加利亞都有類似計劃，且一直遭批評有漏洞。

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