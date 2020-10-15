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【BTS】防彈少年團事務所今日韓國上市　BTS成員個個袋逾1億元

即市財經 09:58 2020/10/15

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防彈少年團事務所今日韓國上市　成員個個袋逾1億元

紅遍全球的韓國天團防彈少年團（BTS） 所屬事務所Big Hit Entertainment今日（15日）在南韓證交所掛牌上市，開市價報27萬韓圜（約235美元），較招股價13.5萬韓圜炒高一倍，之後曾升30%，觸及每日升幅上限。Big Hit的市值達11萬億韓圜，超過其他三大K-pop事務所----YG、JYP及SM 的總和。

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Big Hit是次上市，南韓3年來最大首次公開招股（IPO）。 招股反應極理想，獲機構投資者逾千倍超額認購，散戶投資者亦超購逾600倍，最終以招股價上限定價，集資9,626億韓圜（約64億港元）。

Big Hit上市，令創辦人兼社長房時赫身家暴漲，料達38億美元，晉升為韓國首富之一。房時赫在8月份分派68,385股公司股份予防彈少年團每位成員，以今日股價高位計，這些股份價值超過2000萬美元（約1.55億元）。

疫情下轉辦網上演唱會保持收入

據路透社報道，儘管受疫情影響，超過20場BTS 演唱會被取消，但集團今年上半年收益仍高達497億韓圜 （約3.3億港元） ，超出韓國三大娛樂巨頭之一JYP Entertainment 4倍。Big Hit 表示，集團今年從現場演唱會轉型到網上演唱會成功增加收入。單在今年6月，有75.6萬名國際粉絲付款收看網上演唱會，相當於15場在大型體育館開辦演唱會的人數。除了網上演唱會，Big Hit 另外又在旗下集團的官方粉絲app Weverse 販賣周邊產品，如歌詞書、遊戲、BTS特別版三星手機和星巴克產品等，預料收入未受疫情打撃。

相關文章：【BTS】防彈少年團母公司韓國上市擬上限定價

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編輯：吳敏芳

 

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