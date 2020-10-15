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【大行報告】美銀：iPhone12加速內地5G滲透率　助提升ARPU 維持電訊股買入評級

股樓投資 09:31 2020/10/15

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iPhone12千呼萬喚始出來，瞬即成為熱話，美銀證券指出，4款新iPhone均為5G手機，預期將刺激其他手機品牌加速開發新的5G手機，有助提升內地5G網絡的滲透率，將令內地三大電訊商的5G每月每戶收入（APRU）增加，維持三大電訊商「買入」評級。

【小米1810】小米傳洽購 華為榮耀手機業務部分權益 詳情請按：【見下頁

報告指，中移動（00941）、中國聯通（00762）及中國電信（00728）將進行5G基站集中採購，而中移動亦會推出700MHz至2600MHz之間的5G計劃，多個品牌推出更廉價的5G手機，將會是未來半年的市場焦點。

美銀又指，三家內地電訊股估值不高，5G APRU有機會隨iPhone12推出而提升，故維持三大電訊股「買入」評級，給予中移動目標價90元、中聯通8.8元及中電信4元。

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記者：李兆明

中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 5G 大行報告 電訊商

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