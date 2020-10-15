【新股IPO】捷心隆首掛升2.1倍1手賺7700元　嘉泓物流升近1.9%

上一篇文章
【美股期貨】道指期貨跌近160點 納指期貨跌逾1%（不斷更新）
捷心隆 （02115） 、嘉泓物流 （02130） 2隻新股今日首日掛牌，捷心隆開報1.16元，較招股價高0.8元或2.2倍，其後升幅擴大，曾高見1.39元，最終收報1.13元，較招股價高0.77元或2.1倍，成交1.3億，1手帳面賺7700元。至於嘉泓物流開報2.66元，平招股價，其後反覆向好，收報2.71元，升0.05元或近1.9%，成交7250萬元，1手帳面賺50元。
捷心隆、嘉泓物流追揸沽攻略【下一頁】
昨日暗盤中，捷心隆於耀才及輝立暗盤表現最好，不計手續費，1手帳面賺6400元。於富途暗盤，捷心隆收報0.98元，升172.2%，1手帳面賺6200元。
捷心隆香港公開發售合共接獲份有效12119份申請，認購合共4.71億股，獲超額認購12.47倍，1手中籤比率10.01%。嘉泓物流香港公開發售合共接獲32,910份有效申請，認購合共1.84億股，獲超額認購33.31倍，1手中籤比率20%。
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流暗盤收市 捷心隆2115倍升一手賺逾6000元
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
責任編輯︰梁浩碩