【滙豐無份】中國財政部60億美元債據報獲超購4倍

▲ 財政部60億美元債據報獲超購4倍

中國財政部啟動60億美元境外主權債券發行。外電報道，此次發行的美元債包括 3年期、5年期、10年期和30年期。投資者認購金額已超過300億美元，其中包括聯席牽頭經辦機構的108億美元意向，即獲得4倍超額認購。消息指，此次發債將首次允許美國機構投資者參與。

根據初始價格指引，10年期利率區間為美國國債+75個基點（bp）；3年、5年、30年期美元債的發行利率區間分別為美債+50bp、美債+60bp和美債+110bp，定價結果將在稍晚確定。

此次交易料將包括中國首次發行的144A債券，以及曾發行過的S規例優先債，面向的潛在國際投資者範圍比去年發行60億美元債券和40億歐元債券時更廣。

彭博此前報道，自2017年開始協助中國財政部承銷的滙豐（00005）今次首度被排除在承銷商之列。

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編輯：吳敏芳

