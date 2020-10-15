【港股市況】恒生指數早段跌逾200點　阿里巴巴跌逾2%滙豐曾失30元（不斷更新）

美國新一輪紓困措施無望大選前推出，加上疫苗研發不順利，道指跌165點。港股承接低開，恒生指數低開133點，開報24533點。阿里巴巴 （09988） 跌2.4%；滙豐 （00005） 跌1.6%報30元。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【10：07】滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.5%，報30.35元，今早曾穿30元低見29.7元。

【10：02】康希諾生物 （06185） 升一成。據內媒報道，由中國工程院院士陳薇團隊與康希諾生物合作研發的重組新冠疫苗（Ad5-nCoV）國際 III期臨床試驗在墨西哥取得進展。同時，墨西哥與康希諾生物簽署框架協議，向康希諾生物採購3500萬劑新冠疫苗。

【09：58】汽車股逆市造好，比亞迪 （01211） 升5.2%，破頂高見143.5元；長汽 （02333） 升5.3%，破頂高見13.44元；吉利 （00175） 升2.3%；恒大汽車 （00708） 升2.2%。

【09：53】金風科技 （02208） 股價續升一成，破頂高見10.3元。

【09：51】恒大 （03333） 股價逆市升1.7%，高見16.68元。外電引述知情人士指，恒大最大的戰略投資者山東高速傾向要求恒大到期償還230億人民幣。

【恒大債務】恒大早段升逾3% 傳恒大最大戰投山東高速尋求到期回購230億人幣

【09：40】大市早段跌幅擴大至逾200點，恒生指數跌220點，報24446點。

【09：38】手機設備個別發展，手機孖寶舜宇 （02382） 跌2.5%；瑞聲 （02018） 跌1.5%。高偉電子 （01415） 逆市升3%。

【09：36】發盈喜的贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至近7%，高見46.1元。

【09：35】中國9月CPI按年增長1.7%，預期增長1.9%，中國9月PPI按年下降2.1%，預期下降1.8%。

【09：33】ATMX向下，其中阿里巴巴 （09988） 跌2.6%；騰訊 （00700） 回吐1.2%；美團點評 （03690） 跌0.7%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：29】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌約1.6%。美國國務院正式警告國際金融機構，切勿與被指打壓香港民主而被制裁的人進行業務往來，否則這些金融機構可能面對制裁。

【09：26】贛鋒鋰業 （01772） 高開1.8%，開報43.3元。贛鋒鋰業發盈喜，預計第三季純利將錄介乎1.74億元至2.09億元，相當於按年大升4.2倍至5.2倍。

【Tesla概念股】贛鋒鋰業盈喜第三季純利料升逾4.2倍 股價高開近2%

【09：25】捷心隆 （02115） 開報1.16元，較招股價高0.8元或2.2倍，捷心隆1手帳面賺8000元。至於嘉泓物流 （02130） 開報2.66元，平招股價。

【新股IPO】捷心隆首掛高開2.2倍1手賺8000元 嘉泓物流平開

【09：21】恒生指數低開133點，開報24533點。阿里巴巴 （09988） 跌2.4%；滙豐 （00005） 跌1.6%報30元。

【09：13】即月期指開報24483點，跌125點或0.5%。

【09：07】人行公開市場開展500億元人民幣7天期逆回購操作，今日並無逆回購到期。

【09：01】今日共有2隻新股首日掛牌︰捷心隆 （02115） 及嘉泓物流 （02130） 。2股昨日暗盤，捷心隆於耀才及輝立暗盤表現最好，不計手續費，一手（10000股）帳面賺6400元。於富途暗盤，捷心隆收報0.98元，升172.2%，一手（10000股），帳面賺6200元。

【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流暗盤收市 捷心隆2115倍升一手賺逾6000元

【08：55】恒指黑期跌約172點，報24436點；道指期貨跌19點，報28395點。

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報29.82元，跌0.68元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報565.94元，跌7.56元或1.3%。另外，阿里巴巴 （09988） ADR折合報291.73元，跌5.87元或2%。

【07：30】金管局今晨於美股交易時段後公布入市承接7.14億美元沽盤，向市場注資55.34億港元。香港銀行體系總結餘將增至3101.09億元。

【港滙強方】金管局今晨注資55.34億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07：30】美國新一輪紓困措施無望大選前推出，加上疫苗研發不順利，道指跌165點或0.58%，報28514點 ； 標指跌0.66%，收報3488點 ； 納指跌0.8%，收報11768點。

港股ADR收報24401點，跌266點或1.1%，恒指夜期收報24487點，跌121點，低水180點，成交16514張。

道指跌165點港股ADR跌266點 油價升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩