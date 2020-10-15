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【港股市況】恒指黑期跌約172點　道指期貨跌19點（不斷更新）

即市財經 09:02 2020/10/15

分享：

美國新一輪紓困措施無望大選前推出，加上疫苗研發不順利，道指跌165點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約266點，恒指料開報24401點。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟

【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單　阿里巴巴美股挫2.5%

即市走勢︰

【09：01】今日共有2隻新股首日掛牌︰捷心隆  （02115） 及嘉泓物流  （02130） 。2股昨日暗盤，捷心隆於耀才及輝立暗盤表現最好，不計手續費，一手（10000股）帳面賺6400元。於富途暗盤，捷心隆收報0.98元，升172.2%，一手（10000股），帳面賺6200元。

【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流暗盤收市　捷心隆2115倍升一手賺逾6000元

【08：55】恒指黑期跌約172點，報24436點；道指期貨跌19點，報28395點。

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報29.82元，跌0.68元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報565.94元，跌7.56元或1.3%。另外，阿里巴巴 （09988） ADR折合報291.73元，跌5.87元或2%。

【07：30】金管局今晨於美股交易時段後公布入市承接7.14億美元沽盤，向市場注資55.34億港元。香港銀行體系總結餘將增至3101.09億元。

【港滙強方】金管局今晨注資55.34億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07：30】美國新一輪紓困措施無望大選前推出，加上疫苗研發不順利，道指跌165點或0.58%，報28514點 ； 標指跌0.66%，收報3488點 ； 納指跌0.8%，收報11768點。

港股ADR收報24401點，跌266點或1.1%，恒指夜期收報24487點，跌121點，低水180點，成交16514張。

道指跌165點港股ADR跌266點　油價升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 藍籌股 騰訊控股（00700） 恒指夜期 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 港股ADR

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