【恒指夜期】歐美股市齊齊下挫　恒指瀉逾500點後夜期未止跌險守24000點關（不斷更新）

美國新一輪紓困措施無望大選前推出，加上疫苗研發不順利，道指跌165點。港股承接低開，恒生指數低開133點，開報24533點，其後跌幅擴大，尾市跌逾500點，跌穿50天綫（24604點）及100天綫（24643點）。螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單，阿里巴巴 （09988） 股價跌逾4%；騰訊總裁劉熾平再減持50萬股，騰訊 （00700） 跌逾3%。另外，美團點評 （03690） 亦跌逾4%。美國務院警告金融機構勿與10名受制裁人士交易，滙豐 （00005） 跌近2%穿30元。

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焦點新聞︰

【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱 第三日孖展錄559億超購155倍（不斷更新）

【淘寶撤台】淘寶台灣今關閉平台、年底將終止營運 阿里巴巴被指違陸資投資限

美國務院警告金融機構勿與10名受制裁人士交易

即市走勢︰

【17：42】歐股三大指數均挫逾2%、美股三大指數期貨盤前亦呈弱勢，連帶恒指夜期亦未止跌，報24022點，跌57點，低水137點。

【17：19】恒指夜期初段跌84點，報23995點，低水164點。

【17：00】恒指黑期於港股收市後跌142點，報23993點，跌穿24000點水平。

【16：30】即月期指收報24079點，跌529點或2.2%，低水80點。

【16：10】恒生指數收報24158點，跌508點。科指收報7541點，跌3.6%。美團點評 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌484點，報24182點。

【15：43】UNIQLO、GU母公司迅銷 （06288） 截至今年8月底止，全年純利按年跌44.4%至903.57億日圓。

【UNIQLO母企】迅銷去年度少賺44% 今財年料門店增至逾3700間

【15：41】美團點評 （03690） 跌半成，低見263.8元。

【15：35】騰訊 （00700） 跌幅擴至4.1%，報550元。

【15：24】恒生指數跌500點，ATM3股下挫，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【15：10】大市跌近450點，恒生指數跌441點，報24225點。

【15：09】滙豐 （00005） 跌1.6%，再試穿30元水平。

【15：06】港股跌幅擴大至近400點，跌穿24300點水平，恒生指數跌392點，報24274點。

【15：00】內地股市向下，上證跌近0.3%；深證跌近0.5%；創業板指跌近1%。

【14：51】恒生科技指數跌近3%，報7592點。美團點評 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別跌逾3%

【14：19】大市跌幅再次擴大至逾300點，恒生指數跌312點，報24354點。

【14：12】國泰 （00293） 升幅擴至7%，高見5.7元，成交6064萬元。

【14：10】美團點評 （03690） 跌幅擴大至4%，低見266.4元。

【13：16】國泰 （00293） 升幅擴大至近半成，高見5.61元。

【旅遊氣泡】邱騰華下午2時半交代旅遊氣泡 國泰股價升近半成

【13：14】五菱汽車 （00305） 飈升4成，高見0.475元。據報，上汽通用五菱旗下五菱巨集光近日推出新款A00級新能源車宏光MINI EV，9月銷量達20150輛。

【13：06】壹傳媒 （00282） 升2成，高見0.315元。被控非法結今午再提訊，警方今早突擊搜查黎智英位於觀塘創紀之城的力高辦公室，行動中帶走一批證物。

【13：00】港股午後初段跌近300點，恒生指數跌290點，報24376點。

【12：00】恒生指數半日跌316點，中午收報24350點。ATM3股下挫，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 亦跌近3%。

【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單 阿里巴巴美股挫2.5%

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平再減持50萬股 套現2.7億元

【11：49】港股中午收市前跌約320點，報24345點。

【11：45】國泰 （00293） 轉升0.4%，商務及經濟發展局局長邱騰華下午2時半就「旅遊氣泡」事宜會見傳媒。

【11：42】美團點評 （03690） 跌3.5%，低見268.2元，意味ATM 3股齊跌逾3%。

【11：32】騰訊 （00700） 跌幅擴至3%，低見555.5元，昨日升幅全數蒸發。

【11：31】港股跌約300點，低見24362點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.1%；深證跌0.1%；創業板指跌0.8%。

【11：19】濠賭股續受累內地當局在刑法修正案草案中擬將招攬公民出境賭博作為打擊目標，股價下挫，其中銀娛 （00027） 跌2.3%；金沙 （01928） 跌2.7%。永利 （01128） 跌2.9%；美高梅 （02282） 跌2.6%；澳博 （00880） 跌3.7%；新濠 （00200） 跌2.9%。

根據中央紀委國家監委網站，在刑法修正案草案中，「擬進一步調整開設賭場罪的刑罰配置，同時增加境外賭場人員組織、招攬我國公民出境賭博犯罪」。

【11：06】都市麗人 （02298） 破頂高見1.55元後，倒跌一成低見1.07元。

【10：53】香港科技指數跌2.2%或169點，報7650點。

【10：44】大市跌幅再次擴大至近250點，恒生指數報24426點，跌240點。

【10：34】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至3%，低見288.4元。

【10：32】滙豐 （00005） 拗腰倒升近0.2%，高見30.55元。

【10：27】恒生指數最新跌約175點，報24492點。

【10：23】五龍動力 （00378） 續升3成，高見0.087元，成交1033萬元。

【10：16】中資金融股逆市向上。建行 （00939） 升0.4%；工行 （01398） 升1.2%；中行 （03988） 升0.8%；農行 （01288） 升1.6%。另外，內險股國壽 （02628） 升0.5%；平保 （02318） 升1%。人行今日進行5000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作， 利率2.95%。 本周五將有2000億元人民幣MLF到期。

【人行政策】人行MLF操作5,000億元及逆回購500億元 方正證券料至明年上半年MLF利率不變

【10：15】ATMX 4股中，小米 （01810） 率先轉升0.7%，高見23.5元。

【10：11】港股跌幅收窄至約150點，報24516點，大市早段曾跌近300點，低見24383點。

【10：07】滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.5%，報30.35元，今早曾穿30元低見29.7元。

【10：02】康希諾生物 （06185） 升一成。據內媒報道，由中國工程院院士陳薇團隊與康希諾生物合作研發的重組新冠疫苗（Ad5-nCoV）國際 III期臨床試驗在墨西哥取得進展。同時，墨西哥與康希諾生物簽署框架協議，向康希諾生物採購3500萬劑新冠疫苗。

【09：58】汽車股逆市造好，比亞迪 （01211） 升5.2%，破頂高見143.5元；長汽 （02333） 升5.3%，破頂高見13.44元；吉利 （00175） 升2.3%；恒大汽車 （00708） 升2.2%。

【09：53】金風科技 （02208） 股價續升一成，破頂高見10.3元。

【09：51】恒大 （03333） 股價逆市升1.7%，高見16.68元。外電引述知情人士指，恒大最大的戰略投資者山東高速傾向要求恒大到期償還230億人民幣。

【恒大債務】恒大早段升逾3% 傳恒大最大戰投山東高速尋求到期回購230億人幣

【09：40】大市早段跌幅擴大至逾200點，恒生指數跌220點，報24446點。

【09：38】手機設備個別發展，手機孖寶舜宇 （02382） 跌2.5%；瑞聲 （02018） 跌1.5%。高偉電子 （01415） 逆市升3%。

【09：36】發盈喜的贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至近7%，高見46.1元。

【09：35】中國9月CPI按年增長1.7%，預期增長1.9%，中國9月PPI按年下降2.1%，預期下降1.8%。

【09：33】ATMX向下，其中阿里巴巴 （09988） 跌2.6%；騰訊 （00700） 回吐1.2%；美團點評 （03690） 跌0.7%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：29】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌約1.6%。美國國務院正式警告國際金融機構，切勿與被指打壓香港民主而被制裁的人進行業務往來，否則這些金融機構可能面對制裁。

【09：26】贛鋒鋰業 （01772） 高開1.8%，開報43.3元。贛鋒鋰業發盈喜，預計第三季純利將錄介乎1.74億元至2.09億元，相當於按年大升4.2倍至5.2倍。

【Tesla概念股】贛鋒鋰業盈喜第三季純利料升逾4.2倍 股價高開近2%

【09：25】捷心隆 （02115） 開報1.16元，較招股價高0.8元或2.2倍，捷心隆1手帳面賺8000元。至於嘉泓物流 （02130） 開報2.66元，平招股價。

【新股IPO】捷心隆首掛高開2.2倍1手賺8000元 嘉泓物流平開

【09：21】恒生指數低開133點，開報24533點。阿里巴巴 （09988） 跌2.4%；滙豐 （00005） 跌1.6%報30元。

【09：13】即月期指開報24483點，跌125點或0.5%。

【09：07】人行公開市場開展500億元人民幣7天期逆回購操作，今日並無逆回購到期。

【09：01】今日共有2隻新股首日掛牌︰捷心隆 （02115） 及嘉泓物流 （02130） 。2股昨日暗盤，捷心隆於耀才及輝立暗盤表現最好，不計手續費，一手（10000股）帳面賺6400元。於富途暗盤，捷心隆收報0.98元，升172.2%，一手（10000股），帳面賺6200元。

【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流暗盤收市 捷心隆2115倍升一手賺逾6000元

【08：55】恒指黑期跌約172點，報24436點；道指期貨跌19點，報28395點。

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報29.82元，跌0.68元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報565.94元，跌7.56元或1.3%。另外，阿里巴巴 （09988） ADR折合報291.73元，跌5.87元或2%。

【07：30】金管局今晨於美股交易時段後公布入市承接7.14億美元沽盤，向市場注資55.34億港元。香港銀行體系總結餘將增至3101.09億元。

【港滙強方】金管局今晨注資55.34億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07：30】美國新一輪紓困措施無望大選前推出，加上疫苗研發不順利，道指跌165點或0.58%，報28514點 ； 標指跌0.66%，收報3488點 ； 納指跌0.8%，收報11768點。

港股ADR收報24401點，跌266點或1.1%，恒指夜期收報24487點，跌121點，低水180點，成交16514張。

道指跌165點港股ADR跌266點 油價升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩