▲ 【疫情焦點】全球累計逾3879萬確診 美國累計814萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月15日早上8時35分，全球累計38,794,817宗新冠肺炎確診病例，較上日增加157,808宗。累計1,096,795死亡個案，較上日增加2,865宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 43,344 8,148,710 221,840 意大利 0 372,799 36,289 西班牙 0 937,311 33,413 法國 37 820,054 33,056 德國 2,490 341,771 9,771 中國 3 85,614 4,634 香港 0 5,202（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩