【疫情焦點】全球累計逾3879萬確診　美國累計814萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月15日早上8時35分，全球累計38,794,817宗新冠肺炎確診病例，較上日增加157,808宗。累計1,096,795死亡個案，較上日增加2,865宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|43,344
|8,148,710
|221,840
|意大利
|0
|372,799
|36,289
|西班牙
|0
|937,311
|33,413
|法國
|37
|820,054
|33,056
|德國
|2,490
|341,771
|9,771
|中國
|3
|85,614
|4,634
|香港
|0
|5,202（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩