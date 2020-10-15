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【疫情焦點】全球累計逾3879萬確診　美國累計814萬

即市財經 08:35 2020/10/15

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【疫情焦點】全球累計逾3879萬確診　美國累計814萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月15日早上8時35分，全球累計38,794,817宗新冠肺炎確診病例，較上日增加157,808宗。累計1,096,795死亡個案，較上日增加2,865宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 43,344 8,148,710 221,840
意大利 0 372,799 36,289
西班牙 0 937,311 33,413
法國 37 820,054 33,056
德國 2,490 341,771 9,771
中國 3 85,614 4,634
香港 0 5,202（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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