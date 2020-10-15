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【Tesla股價】Tesla Model S再度減價　一星期內連減2次

即市財經 08:41 2020/10/15

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【Tesla股價】Tesla Model S再減價　一星期內連減2次

Tesla特斯拉（美︰TSLA）Model S再度減價﹗Tesla數日內第2次下調Model S的價格。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）於Twitter發文，表示Model S價格減至69,420美元，相當於再減價約3.5%。Tesla股價升3.3%，收報14.65美元。

馬斯克表示︰「我們被宣戰了！預言將會實現， Model S今晚起減價至69,420美元！」

Tesla剛於10月13日，將Model S系列兩款車型長續航版和高性能版在美國售價降4%，約0.3萬美元，中國售價均下調3%，約2.3萬元人民幣。

馬斯克暗示被宣戰，可能與電動車品牌Lucid Motors有關，Lucid早前宣布，即將推出的Air電動轎車將有一版售價69,900美元。

【Tesla股價】Tesla下調Model S系列中美兩地的售價

【Tesla股價】Tesla自動駕駛技術突破 馬斯克︰下周二提供限定測試版本

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責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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