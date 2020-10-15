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【美股焦點】Fastly股價大跌30%　字節跳動對其產品使用量未及預期

即市財經 21:53 2020/10/15

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【美股焦點】Fastly盤後挫26%　字節跳動對其產品使用量未及預期

雲服務供應商Fastly（美︰FSLY）表示，Fastly最大客戶TikTok母企字節跳動在美國禁令的威脅下，對其產品使用量不如預期，消息拖累Fastly股價跌逾30%，低見85.1美元。

Fastly表示，受累地緣政治環境不確定性影響，最大客戶對其按量計費的產品使用情況未及預期。雖然Fastly未有披露最大客戶的身份，不過Fastly曾在提交給美國證券交易委員會的公告及其他地方中，承認字節跳動是其最大客戶。

Fastly披露，現時預計第3財季收入為7000萬至7100萬美元，較早前預期的最少7350萬美元為低。

事實上，今次並非Fastly首次因對字節跳動的依賴而令股價受挫。8月時，Fastly行政總裁Joshua Bixby表示，字節跳動於過去6個月佔公司收入約12%，市場憂慮Fastly收入受「抖音」海外版 TikTok受制裁所影響，拖累股價挫逾17%。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 抖音 字節跳動

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