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道指跌165點港股ADR跌266點　油價升逾2%

即市財經 07:36 2020/10/15

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道指跌165點港股ADR跌266點　油價升逾2%

道指跌165點
美國新一輪紓困措施無望大選前推出，加上疫苗研發不順利，道指跌165點或0.58%，報28514點 ； 標指跌0.66%，收報3488點 ； 納指跌0.8%，收報11768點。

港股ADR跌266點
港股ADR收報24401點，跌266點或1.1%，滙豐 （00005） ADR折合報29.82元，跌0.68元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報565.94元，跌7.56元或1.3%。另外，阿里巴巴 （09988） ADR折合報291.73元，跌5.87元或2%。恒指夜期收報24487點，跌121點，低水180點，成交16514張。

油價升逾2%
油價升逾2%，消息指沙特阿拉伯和俄羅斯重申對減產協議的承諾，油組及其他產油國9月減產協議執行率達到102%，紐約期油收報41.04美元，升0.84美元或2.1%。布蘭特期油收報43.32美元，升0.87美元或近2.1%。

美滙指數跌0.1%
美國大選前難以推出紓困措施，令市場失望，美滙指數報93.4，跌0.1%。歐元兌美元報1.1744；美元兌日圓報105.17。

美國10年期債息報0.73厘。

紐約期金升0.7%
美股下跌，美滙指數偏軟，避險資金流入金市，紐約期金收報1907.3美元，升12.7美元或0.7%。現貨金於1899美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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