【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟

（1）美股交易時段再傳壞息，包括美國國務院警告金融機構，勿與中港10名受制裁人士進行交易，否則將一併被制裁，另外，路透社引述消息指，美國國務院向特朗普政府提交了一份提案，建議將螞蟻集團（前稱螞蟻金服）列入被稱為「實體清單（Entity List）」的貿易黑名單（trade blacklist）之中。阿里巴巴美股即市跌2.5%，收市的盤後價延續跌勢。

即睇開市9點半重點：

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【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單 阿里巴巴美股挫2.5%

美國務院警告金融機構勿與10名受制裁人士交易

（2）今年新iBond的兩厘息，相信本地投資者不會放過，券商亦已開始預先讓客人登記，並提供認購優惠，記住，抽3手就夠。

【iBond 2020】3券商提早為iBond意向客預訂孖展 免多種手續費爭客

（3）在港找到的Tesla概念股並不多，贛鋒鋰業 （01772） 值得多點關注，昨晚發布盈喜，預期股價會受到利好。

【Tesla概念股】贛鋒鋰業發盈喜 第三季純利料最少升4.2倍

（4）捷心隆 （02115） 今日掛牌，昨暗盤倍升，值得留意的是，捷心隆中途更換包銷商，看看專家攻略。

【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流追揸沽攻略 捷心隆中途換包銷商暗盤倍升、投資界料有風險籲謹慎入場

（5）投資界關注英資銀行何時恢復派息，目前當然仍未有進展，不過，渣打主席韋浩思繼續安撫市場，無野做到，講住先。

【銀行派息】渣打主席﹕未來幾個月銀行應有更高彈性派息

（6）恒大債務問題究竟何時解決？雖然上月底獲逾800億的戰投支持，但始終230億不是細數目，難以全部妥協。

【恒大債務】傳恒大最大戰投山東高速企硬 尋求到期回購230億

（7）銀行吸引存款的招數層出不窮，3個月賺息955元，請收看詳情。

【定期存款】信銀國際推3.8厘活期優惠 最多做10萬賺盡955元息

（8）在市道艱難之下，企業多傳出財困消息，公司雖然否認申請破產保護，但投資者信心仍弱。

【王健林】AMC院線傳考慮申請破產 股價曾挫兩成 CEO急否認（第二版）

（9）市場關注中國貨幣政策怎樣支持實體經濟，尤其是減息降准，今次口風有少少鬆。

【人行政策】 人行官員指應准許宏觀槓桿率上升 加強支持宏觀經濟

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉