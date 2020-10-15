【新股IPO】嘉泓物流、捷心隆首日掛牌表現

嘉泓物流（02130）和捷心隆（02115）今日掛牌。

嘉泓物流開市報2.66元，高見2.78元，較招股價2.66元微升4.5%，9點35分報2.73元。

捷心隆開市報1.16元，高見1.28元，較招股價0.36元升255%，9點35分報1.17元。

嘉泓物流為國際物流解決方案供應商，業務包括提供有關時尚產品與精品葡萄酒空運代理服務及配送及物流服務，主要專注於高端時尚（包括奢侈品及平價奢侈品）產品。

是次上市共發售5,370萬股，錄得逾33倍超額認購，一手中籤率20%；招股價介乎2.45元至2.85元，以2.66元定價；集資所得主要用作增強擴張集團的配送和物流業務與當地據點，以及用作擴張集團B2C服務等。

至於無塵室設備供應商捷心隆是次共發售3.5億股，錄得約12.5倍超額認購，一手中籤率10%，以招股下限定價，招股範圍介乎0.36元至0.4元。獨家保薦人為博思融資。

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記者：張以正