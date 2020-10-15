【美股收市】紓困措施大選前難落實 道指挫165點  納指跌0.8%

美國新一輪紓困措施無望於大選前推出，加上疫苗研發不順利，拖累美股高開後轉跌，道指連續兩日走低。

道指收市下挫165點或0.58%，報28514點 ; 標指跌0.66%，收報3488點 ; 納指跌0.8%，收報11768點。

美股踏入業績期，大型銀行紛紛於本周放榜，高盛第三季盈利大增94%，股價升0.2%；惟美國銀行和富國銀行因業績遜色，股價分別回落5%及6%。

美國財長姆欽(Steven Mnuchin)表示，他正試圖與眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)達成刺激經濟新方案，但要在11月3日的選舉之前完成相關工作並非易事。消息打擊市場氣氛。

新冠疫苗方面，繼強生暫停疫苗臨床試驗後，藥廠禮來(Eli Lilly)亦以潛在安全疑慮，宣布暫停該公司的臨床試驗。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，可能需要再多至少一年時間，美國經濟才可以完全從新冠肺炎疫情衝擊中復原。

美國9月核心生產者物價指數（PPI）按年升1.4%，高於市場預期的1.2%。

美元弱，美滙指數跌0.16%，報93.38。受美元跌以及美大選前不會通過刺激經濟措施的預期推動，黃金期貨上漲，收復此前一天的大部分跌幅。紐約期金漲12.70美元，收於1,907.30美元。

有消息稱沙特阿拉伯和俄羅斯重申對減產協議的承諾，原油期貨周三連續第二個交易日上漲。紐約期油上漲84美仙，漲幅2.1%，收報41.04美元。

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責任編輯：柯志宏