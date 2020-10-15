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【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單　螞蟻：不了解華府任何討論 （第二版）

即市財經 17:40 2020/10/15

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螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單

外電引述消息指，美國國務院向特朗普政府提交了一份提案，建議將螞蟻集團（前稱螞蟻金服）列入被稱為「實體清單（Entity List）」的貿易黑名單（trade blacklist）之中。螞蟻集團目前正積極推進中港兩地上市工作，早前共和黨國會參議員Marco Rubio亦曾表示，華府應出手限制螞蟻上市。

螞蟻集團發表聲明稱，不了解美國政府對此任何討論，指公司業務主要在中國，並關注中國市場的增長前景。

昨日曾創新高的阿里巴巴 （09988） 周四開市即跌2.4%，全日大跌4.3%，收報284.8元，成交77億元。

報道稱，目前尚不清楚何時美國政府會如時做出決定等細節，美國國務院亦未有回覆查詢。值得注意的是，早前已有報道稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全。

圖解螞蟻集團招股申請文件重點

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知情人士指，最近幾周，美國高級官員加快討論關於「如何以及是否限制螞蟻集團和騰訊的支付系統」的議題。

報道稱，「實體清單」使美國公司向名單上的公司出售高科技產品時變得更加困難，要先取得許可。然而，目前報道亦指出，黑名單對華為等科技設備公司影響較大，對螞蟻集團而言「象徵多於實際」。

外交部發言人趙立堅回應螞蟻集團被美國列入黑名單的傳言，他表示，中方一貫反對美國濫用國家力量打壓外國企業，並認為美國應尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美國投資提供開放、公平公正、非歧視的營商環境。他強調，中方將繼續採取「必要措施」，維護中國境外企業的權益。

阿里巴巴美股（美：BABA）昨晚跌2.5%，收報301.04美元，折合港股291.64元。

（第二版新增﹕中國外交部回應螞蟻集團被美國列入黑名單）

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編輯︰侯景成

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