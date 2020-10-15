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儲局副主席：美經濟或需再過一年 才能回到疫前水平

即市財經 01:35 2020/10/15

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美國聯儲局副主席理克拉里達（Richard Clarida）周三表示，美國經濟需要再過一年甚至更長的時間，才能恢復到新冠疫情前的水平。

克拉里達指出，儲局和國會的政策舉措已幫助刺激了諸如購房、購車以及投資等活動，所有這些措施都有助於促進增長。

克拉里達認為，疫情造成的衰退使經濟陷入了深淵，GDP要完全恢復到2019年的水平還需要一段時間，也許還要一年，而失業率恢復到與局方全面就業相一致的水平，可能需要更長的時間。

盡管美國自3月以來已恢復了1,140萬個工作職位，但9月失業率仍高企在7.9%。克拉里達說，如果勞動力參與率回到2月份的水平，實際比率可能會高出3個百分點。

克拉里達預計儲局新引入的平均通脹目標，將幫助解決就業問題。

儲局官員們表示，一旦失業率下降，他們將不再先發制人地提高利率。過去，儲局認為失業率下降是通脹的預兆，但平均通脹目標允許通脹率在一段時間內，高於傳統的2%目標，只要它在一段時間內保持在該水平附近即可。

克拉里達稱，這種變化「意味未來在沒有其他指標表明通脹有可能升至目標以上水平的情況下，低失業率本身並不足以引發貨幣緊縮政策。」

克拉里達還表示，聯儲局認為美國經濟活動將繼續逐步改善，但他警告說，受疫情影響，未來的前景仍具有高度不確定。

責任編輯：李勝君

失業 就業 經濟 疫情 通脹 失業率 美國 GDP 美國聯儲局

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