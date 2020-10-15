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【Tesla股價】億萬富豪Ron Baron︰Tesla市值可達2萬億美元 SpaceX潛力同樣巨大

即市財經 01:10 2020/10/15

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Ron Baron表示，看好Tesla市值可達2萬億美元。

美國億萬富豪、知名投資者Ron Baron表示，根據特斯拉Tesla（美︰TSLA）近期的發展情況，他認為Tesla的市值應該達到2萬億美元。另外，他還認為Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下太空企業SpaceX也有機會發展成規模相當於Tesla的企業。

Tesla目前報459美元，升2.77%，市值4277億美元。Baron表示，Tesla市值大約在400億美元時，「我們就已經開始投資了」。Baron向來是Tesla的「大好友」，一直主張Tesla的市值可達1萬億美元。他表示，相信未來幾年Tesla銷量年增長率將達到50%，同時亦看好其電池業務。

Baron指出，他在投資時關注的是企業本身，而不是股票的價格。據他所表示，他的Tesla持倉，價值已經達到最初投資額的10倍，預計SpaceX也將有類似的增長，直言︰「我認為SpaceX的規模可以像特斯拉一樣龐大。」

Baron旗下投資公司Baron Capital在兩家公司中均持有大量股份，截至上季，分別持有160萬股Tesla和130萬股SpaceX。

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編輯︰侯景成

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla SpaceX

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