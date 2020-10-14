  • 26°C
香港時間 : 20201015日 (四) 00:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】iPhone12 Pro吸引力不足？德銀︰未能說服消費者買貴價機款

即市財經 23:51 2020/10/14

分享：

德銀分析師認為，蘋果今次未能說服消費者買更貴的iPhone 12 Pro型號。

蘋果公司（美︰AAPL）發布了最新款的iPhone 12。雖今次蘋果發布了4款新機，較上一代增加了一款，但有分析師表示，蘋果未能解決一個關鍵問題︰為什麼普通消費者應該為高端的iPhone Pro付出更多金錢。

德意志銀行的研究報告指，在過去發布的機款當中，蘋果很好地說明了為何「追求高科技的消費者應該偏向於最選擇更貴版本的iPhone，如2017年的iPhone X，2018年的iPhone XS及2019年的iPhone 11 Pro。

但德銀認為，今次的iPhone 12情況有所不同，蘋果沒有足夠的理由說服普通消費者應該將買iPhone 12 Pro/Pro Max，而不是更宜的12/12 mini。

德銀指出，蘋果今年更改了產品陣容，使iPhone 12（iPhone 11的直接後繼產品）的價格升至799美元；而iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，價格分別為999美元和1099美元。

但是，這兩種型號之間的唯一主要區別似乎在於鏡頭，和更大的容量基礎。德銀分析師指出，蘋果未能展示出低價與貴價型號在處理器、電池或屏幕技術之間的任何差異。

iPhone 12和iPhone 12 Pro最明顯分別，是後者多了一個後置遠攝鏡頭；並且配備了一個新的激光雷達傳感器，蘋果公司表示將改善增強現實功能和低光人像相片。但德銀認為，這僅對的專業攝影師有用，而不是普通消費者。

相關文章︰【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）

【iPhone12】iPhone11減價800元登熱搜榜首　iPhone12價錢太高？

【iPhone 12】騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》登iPhone發布會　騰訊股價新高曾逼570元

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 https://bit.ly/33SNrgW

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 12 iPhone X iPhone 11 Pro iPhone XS iPhone 11

上一篇文章

世銀擬提補充融資方案 冀250億援窮國抗疫

下一篇文章

小米雷軍：下決心在相機、屏幕等「硬核技術」突圍 未來數年歐洲爭第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【滙豐股價】中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商　滙豐跌3%後倫敦股價30元關攻防（更新第二版）
【滙豐股價】中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商　滙豐跌3%後倫敦股價30元關攻防（更新第二版）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　次日孖展錄547.5億超購124倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　次日孖展錄547.5億超購124倍（不斷更新）
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元