【iPhone 12】iPhone12 Pro吸引力不足？德銀︰未能說服消費者買貴價機款

▲ 德銀分析師認為，蘋果今次未能說服消費者買更貴的iPhone 12 Pro型號。

蘋果公司（美︰AAPL）發布了最新款的iPhone 12。雖今次蘋果發布了4款新機，較上一代增加了一款，但有分析師表示，蘋果未能解決一個關鍵問題︰為什麼普通消費者應該為高端的iPhone Pro付出更多金錢。

德意志銀行的研究報告指，在過去發布的機款當中，蘋果很好地說明了為何「追求高科技的消費者應該偏向於最選擇更貴版本的iPhone，如2017年的iPhone X，2018年的iPhone XS及2019年的iPhone 11 Pro。

但德銀認為，今次的iPhone 12情況有所不同，蘋果沒有足夠的理由說服普通消費者應該將買iPhone 12 Pro/Pro Max，而不是更宜的12/12 mini。

德銀指出，蘋果今年更改了產品陣容，使iPhone 12（iPhone 11的直接後繼產品）的價格升至799美元；而iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，價格分別為999美元和1099美元。

但是，這兩種型號之間的唯一主要區別似乎在於鏡頭，和更大的容量基礎。德銀分析師指出，蘋果未能展示出低價與貴價型號在處理器、電池或屏幕技術之間的任何差異。

iPhone 12和iPhone 12 Pro最明顯分別，是後者多了一個後置遠攝鏡頭；並且配備了一個新的激光雷達傳感器，蘋果公司表示將改善增強現實功能和低光人像相片。但德銀認為，這僅對的專業攝影師有用，而不是普通消費者。

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編輯︰侯景成