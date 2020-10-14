小米雷軍：下決心在相機、屏幕等「硬核技術」突圍 未來數年歐洲爭第一

▲ 小米雷軍表示，下決心在「硬核技術」上突圍，比如相機、屏幕技術。

小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍接受內地傳媒訪問表示，下決心在「硬核技術」上突圍，比如相機技術、屏幕技術。今年，小米研發投入將超過100億元人民幣，以後每年也會以一定的比例增長。雷軍又稱，目標未來數年在歐洲市場排名第一，證明小米在發達國家也能取得全球化的成功。

雷軍表示，小米真正遇到挑戰是今年2月份中國疫情最嚴重的時候，當時產能只有目標產能的20%至30%，而且又是4G向5G遷移的時間點，「在產能只有20%至30%的時候，說實話，焦慮得不得了。」雷軍續指，目前則需要克服海外市場生產製造、運輸、銷售和推廣等困難。

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雷軍預計，今年智能手機出貨在全球較大可能微跌，但跌幅不會特別大，小米因在快速增長期，所以會抵消疫情造成的一部分損失。

雷軍又稱，未來面對覆雜的國際形勢和地緣政治問題，小米確定了3條发展原則，1）要「死磕」中國區，把中國業務做好，為適應國內消費升級，小米今年開始進入高端手機市場，2）堅定不移地全球化；3）追求全球化中的本地化。小米不僅要把將產品賣到各個國家，還要真正成為每一個國家的本地企業。

小米今日收報23.25元，升2.4%，成交48億元。

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編輯：陳健婷