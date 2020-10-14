  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 23:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】Twitter封鎖一批假帳戶 涉假扮黑人支持特朗普

即市財經 22:53 2020/10/14

分享：

Twitter封鎖了一批帳戶，涉及假扮成黑人支持特朗普。

外電報道，美國社交媒體網站Twitter（美︰TWTR）封鎖了一批帳戶，這些帳戶涉嫌假扮成美國總統特朗普的黑人支持者。Twitter表示違反了關於垃圾訊息和平台操縱的政策。Twitter股價現跌1.5%，報46.32美元。

報道稱，多個假帳戶發布了內容相同的語句，包括「YES IM BLACK AND IM VOTING FOR TRUMP !!!（是的我是黑人，我投票給特朗普!!!）」

這些假帳戶似乎在其個人資料照片中，使盜用了真實人物（包括退伍軍人和執法人員）的照片。有關帳戶總共有265000條推文或轉發，部分帳戶更已經積累了超過1萬位追隨者。大多數賬戶是在2017年設立的，並且在最近幾個月中變得更加活躍。

Twitter發言人表示︰「我們的團隊正在努力調查相關活動，如果發現推文違反規定，我們將根據Twitter規則採取行動。目前，我們已對某些推文采取了行動。」

Twitter尚未透露其已封鎖多少帳戶。

相關文章︰【特朗普確診】特朗普開市前一小時內連發15次Twitter 「股市新高、大規模減稅」

【特朗普確診】特朗普開市前再發Twitter：美國正學習與病毒共存　將不會停止運作

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 https://bit.ly/33SNrgW

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

美股 Twitter（美：TWTR） 特朗普 Twitter

上一篇文章

【美股市況】美股表現乏力 道指升6點 蔚來飆17%（不斷更新）

下一篇文章

【淡友出沒】研究公司倡沽空美股　建議由邊個位開始沽？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　次日孖展錄547.5億超購124倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　次日孖展錄547.5億超購124倍（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
【滙豐股價】中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商　滙豐跌3%後倫敦股價30元關攻防（更新第二版）
【滙豐股價】中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商　滙豐跌3%後倫敦股價30元關攻防（更新第二版）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）