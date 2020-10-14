【美國大選】Twitter封鎖一批假帳戶 涉假扮黑人支持特朗普

▲ Twitter封鎖了一批帳戶，涉及假扮成黑人支持特朗普。

外電報道，美國社交媒體網站Twitter（美︰TWTR）封鎖了一批帳戶，這些帳戶涉嫌假扮成美國總統特朗普的黑人支持者。Twitter表示違反了關於垃圾訊息和平台操縱的政策。Twitter股價現跌1.5%，報46.32美元。

報道稱，多個假帳戶發布了內容相同的語句，包括「YES IM BLACK AND IM VOTING FOR TRUMP !!!（是的我是黑人，我投票給特朗普!!!）」

這些假帳戶似乎在其個人資料照片中，使盜用了真實人物（包括退伍軍人和執法人員）的照片。有關帳戶總共有265000條推文或轉發，部分帳戶更已經積累了超過1萬位追隨者。大多數賬戶是在2017年設立的，並且在最近幾個月中變得更加活躍。

Twitter發言人表示︰「我們的團隊正在努力調查相關活動，如果發現推文違反規定，我們將根據Twitter規則採取行動。目前，我們已對某些推文采取了行動。」

Twitter尚未透露其已封鎖多少帳戶。

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編輯︰侯景成