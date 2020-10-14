【淡友出沒】研究公司倡沽空美股　建議由邊個位開始沽？

▲ Longview Economics認為，美股重新回到超買狀況，從9月低谷展現的反彈浪已「過度延伸」

美股踏入10月起持續走高，令不少投資者意外。美股展現反彈之際，淡友此際再唱淡。外媒報道，總部處於倫敦的研究公司Longview Economics認為，美股重新回到超買狀況，從9月低谷展現的反彈浪已「過度延伸（overextended）」，建議若標指反彈至3541點的話，開始建倉沽空標指，意味採納其意見的淡友，理應正開始沽空美股。

Longview Economics指出，不論美股指數、各個板塊，以至個股層面均正超買，反映交易員心態重新趨向「貪婪（greedy）」。該行認為，連番反彈後，美股市場將出現疲態，而考慮到距離美國總統大選只有不足三個星期時間、資金對沖市場風險的倉位又低，籲當標指反彈至3541點（即接近9月上旬高位）時沽空，並在接近標指歷史高位的3587點設止蝕盤，以防股市表現未如意時立刻止蝕。

值得注意是，Longview Economics雖認為美股已現疲態，近日卻同樣有傳奇級炒家唱好，例如1997年美國交易大賽（US Investing Championship）冠軍Mark Minervini在自身Twitter上發文，指「證據顯示」牛市仍然持續。

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編輯：莫亦熙