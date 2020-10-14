【全民檢測】華大基因上季純利飆升12至14倍 新冠病毒檢測需求激增

▲ 華大基因預計上季純利按年大增12至14倍。

華大基因（深：300676）受惠新冠病毒檢測需求激增，年內盈利大幅飆升，華大基因發布業績預告，預計第三季純利按年大增12至14倍，達到9.5億至11億元（人民幣，下同）。今年首三季純利則按年增長8.6倍至9.2倍，達到26億至27.5億元。

華大基因今日在A股收報156元，升0.5%，最新市值624億元。

華大基因表示，預計今年前三個季度收入66億至69億元，按年增長2.2倍至2.3倍，業績增長主要因新冠病毒檢測試劑盒及檢測服務的需求激增。

華大基因續指，公司第一時間完成多款新冠病毒檢測試劑盒的研發，包括核酸檢測試劑盒和抗體檢測試劑盒，並快速提升產能保證供應，推動試劑盒出口。此外，市場對新冠病毒檢測服務需求亦大幅提升，華大基因推出「火眼」實驗室一體化綜合解決方案服務，「火眼」實驗室在全球各地批量建成。

華大基因旗下華昇診斷中心有份參與本港早前普及社區檢測計劃，在西環中山紀念公園體育館臨時設立「火眼實驗室」。根據政府早前披露數據，全民檢測計劃合共對178.3個樣本進行核酸檢測。

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編輯：陳健婷