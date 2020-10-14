【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流追揸沽攻略　捷心隆中途換包銷商暗盤倍升、投資界料有風險籲謹慎入場

▲ 新股追揸沽攻略

捷心隆 （新上市編號：02115） 、嘉泓物流 （新上市編號：02130） 暗盤表現分化，前者於多個暗盤倍升，不計手續費，一手最多賺6400元，後者則表現淡靜， 相信投資者更關心明天首掛的表現，選好時機入市。而券商意見，料兩隻新股首日股價有波動，籲投資者看準再入場，持有貨的投資者可以先獲利。

耀才行政總裁許繹彬直言，捷心隆規模細、在IPO前中途更換包銷商，即使暗盤倍升也好，相信潛在較大風險。他對該股不作評價，但建議中籤的投資者先吃糊，未持有貨的投資者應謹慎入場。

另外，他說，近期大市受美國大選等諸多不明朗因素影響，新股市場的氛圍所有下降，預測新股上市表現比較困難。

驥基金管理董事總經理龐寶林也表示，捷心隆有一定的投資風險，須謹慎而行。

正在招股的先聲藥業 （新上市編號：02096） 認購情緒高漲。龐寶林建議投資者不妨參與，但就認為由於大市較為曖昧，本港醫藥股從高位回落，醫藥新股競爭大，建議採取短線獲利的投資策略，減少投資風險。

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