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【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流追揸沽攻略　捷心隆中途換包銷商暗盤倍升、投資界料有風險籲謹慎入場

即市財經 22:32 2020/10/14

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新股追揸沽攻略

捷心隆  （新上市編號：02115）  、嘉泓物流  （新上市編號：02130） 暗盤表現分化，前者於多個暗盤倍升，不計手續費，一手最多賺6400元，後者則表現淡靜， 相信投資者更關心明天首掛的表現，選好時機入市。而券商意見，料兩隻新股首日股價有波動，籲投資者看準再入場，持有貨的投資者可以先獲利。

耀才行政總裁許繹彬直言，捷心隆規模細、在IPO前中途更換包銷商，即使暗盤倍升也好，相信潛在較大風險。他對該股不作評價，但建議中籤的投資者先吃糊，未持有貨的投資者應謹慎入場。

另外，他說，近期大市受美國大選等諸多不明朗因素影響，新股市場的氛圍所有下降，預測新股上市表現比較困難。

驥基金管理董事總經理龐寶林也表示，捷心隆有一定的投資風險，須謹慎而行。

正在招股的先聲藥業  （新上市編號：02096） 認購情緒高漲。龐寶林建議投資者不妨參與，但就認為由於大市較為曖昧，本港醫藥股從高位回落，醫藥新股競爭大，建議採取短線獲利的投資策略，減少投資風險。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 先聲藥業（02096） 嘉泓物流（02130） 捷心隆（02115） 投資策略 IPO

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