【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市

過去數周疫情見回穩，樓市在新盤帶動下更旺，上車客亦積極出動睇樓，市場連錄上車人士極速置業個案，細價單位仍是買家吸納對象。最近一名上車見屯門居屋兆軒苑有樓價僅390萬元兩房放盤，即跟業主洽購。

【筍盤推介】 新晉屋苑3房叫價為同類放盤最平 開窗就係翠綠山景睇見都開心，了解按【下一頁】

美聯物業高級營業經理葉桂源表示，上述單位為屯門兆軒苑A座低層8室，實用面積376平方呎，2房間隔，座向西。原業主於自由市場叫價390萬元放盤逾月，吸引區內上車客洽商承接，由於價格相宜、合乎預算，而且內櫳整潔企理，客人無樓睇情況下火速扑槌入市。雙方數度議價後，終以378.8萬元成交，折合實用呎價約10,074元。資料顯示，原業主於2013年2月以約185萬元購入上述物業。

【劈價成交】柏傲莊開價吸引勁搶客 黃埔花園高層近港鐵站筍盤低市價一成沽出 呎價僅1.4萬元，了解按【下一頁】



屯門翠鳴臺附近有不少居屋屋苑，當中包括兆康苑、兆軒苑、兆畦苑、兆麟苑、兆禧苑、澤豐花園及景峰花園等7個屋苑，樓齡由26至38年不等。其中位於屯門良運街1號的兆軒苑，位於建生村旁邊，一共設有2座，單位總數超過1,200伙，物業於1991年入伙，樓齡約29年，不算太舊。



兆軒苑單位實用率達七成半，提供兩房及三房選擇，實用面積介乎300餘至500餘平方呎，單位設有大廳大窗，舒適開場。生活方面，屋苑附近設有數個社區商場，如建生邨的建生商場、寶怡商場及盈豐商場等，設有日常百貨、食肆超市等等嘅店舖，完全滿足生活要求。

交通方面，兆軒苑坐落於輕鐵建生站旁邊，坐兩個站就可前往西鐵兆康站。而且屋苑附近的巴士路線非常充足，有出入港九主要地方的路線，交通也算便利。

【租金下跌】想搵筍價租盤機會又到? 碧海藍天3房低市價1成租出，了解按【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請看【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍