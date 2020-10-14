  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 22:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股】蔚來汽車股價飆17% 摩通上望40美元 仍有55%潛在升幅

即市財經 22:12 2020/10/14

分享：

蔚來股價表現強勁，摩通唱好其上望40美元。

電動車股炒作未完，內地電動車品牌，有「中國Tesla」之稱的蔚來汽車（美︰NIO）股價急飆近兩成，高見25.73美元。摩根大通在最新報告中唱好蔚來，將其目標價上調至40美元，較現價仍有55%上漲空間。

摩通將蔚來汽車的評級從「中性」上調至「增持」。報告指，從長遠來看，蔚來仍然具有吸引力。該行預計到2025年，蔚來汽車將在純電動汽車市場中獲得大約7%的市場份額，而在蔚來專注的高端市場當中將獲得約30%的市場佔率。

在短期內，有三大因素料將推升其股價，(1)預計11月中旬會公布的第三季度業績優異，毛利率將進一步改善；(2)積壓訂單將爆發式增長，尤其是新推出的車型EC6，由於該車型需求強勁，其等待時間約為8周；(3)12月舉行的「Nio Day」新登場的車型將進一步增強公司的產品組合。

根據我們2023年-2025年的盈利預測，並採用與另一家中國電動汽車品牌小鵬汽車相同的估值方法，把蔚來汽車的目標價上調至40美元。

相關文章︰【美股焦點】蔚來汽車：8月交付及訂單歷來最好

【中概股】蔚來夥寧德時代成立電池資產公司 拓「車電分離」業務

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 https://bit.ly/33SNrgW

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

美股 蔚來（美：NIO） 電動車 汽車股 Tesla

上一篇文章

【美股開市】美股靠穩道指升60點 蔚來飆17%（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】AMC院線傳考慮申請破產　股價挫逾兩成　CEO急否認（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）
【恒大債務】恒大全日跌17%　折讓15%配股籌43億元　集資規模大縮水（第五版）
【恒大債務】恒大全日跌17%　折讓15%配股籌43億元　集資規模大縮水（第五版）
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　次日孖展錄547.5億超購124倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　次日孖展錄547.5億超購124倍（不斷更新）
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？