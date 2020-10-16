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【中概股】蔚來汽車繼續爆升6%　摩通上望40美元　仍有逾4成潛在升幅（更新第二版）

即市財經 07:37 2020/10/16

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蔚來汽車股價表現強勁，摩通唱好其上望40美元。

電動車股炒作未完，內地電動車品牌，有「中國Tesla」之稱的蔚來汽車（美︰NIO）股價周三急飈近兩成，高見26.96美元，收報26.5美元，升22.6%。摩根大通在最新報告中唱好蔚來，將其目標價上調至40美元，較昨晚收市價仍有51%上漲空間。

蔚來汽車周四接力再升，收報28.09美元，升6%，市值升至809億美元（約6270億港元）。

摩通將蔚來汽車的評級從「中性」上調至「增持」。報告指，從長遠來看，蔚來仍然具有吸引力。該行預計到2025年，蔚來汽車將在純電動汽車市場中獲得大約7%的市場份額，而在蔚來專注的高端市場當中將獲得約30%的市場佔率。

在短期內，有三大因素料將推升其股價，（1）預計11月中旬會公布的第三季度業績優異，毛利率將進一步改善；（2）積壓訂單將爆發式增長，尤其是新推出的車型EC6，由於該車型需求強勁，其等待時間約為8周；（3）12月舉行的「Nio Day」新登場的車型將進一步增強公司的產品組合。

（第二版更新股價）

相關文章︰【美股焦點】蔚來汽車：8月交付及訂單歷來最好

【中概股】蔚來夥寧德時代成立電池資產公司 拓「車電分離」業務

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編輯︰侯景成

美股 蔚來（美：NIO） 電動車 汽車股 Tesla

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