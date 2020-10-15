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【Tesla概念股】贛鋒鋰業盈喜第三季純利料升逾4.2倍　股價半日升6%

即市財經 12:24 2020/10/15

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贛鋒鋰業為Tesla電池供應商，屬供應鏈上游股份

Tesla（美：TSLA）概念股贛鋒鋰業 （01772） 發盈喜。贛鋒鋰業預計第三季純利將錄介乎1.74億元至2.09億元，相當於按年大升4.2倍至5.2倍。贛鋒鋰業周四（15日）早段曾升近9%，見46.35元，中午收市升5.9%，報45.05元，成交2.05億元。

總結首9個月，贛鋒鋰業今年首三季累計純利則將錄得介乎3.3億元至3.65億元，較去年首三季累計多出約0.25%至10.89%。

贛鋒鋰業解釋，業績好轉有三大原因：（1）鋰鹽產品產銷量錄增長、（2）電池板塊的產能「釋放」，同時銷量增長、（3）公司持有在澳洲上市的Pilbara Minerals（澳洲：PLS）股價反彈。

不過贛鋒鋰業提醒，上述鋰鹽產品銷量雖見增長，鋰鹽產品價格按年計卻有所下降，影響「營業收入及利潤的增長」。

贛鋒鋰業上月曾以折讓逾9%的價格，配售4003.7萬股新H股。

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編輯：莫亦熙

香港股票 美股 贛鋒鋰業（01772） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 澳洲 H股 純利 配售 盈喜

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